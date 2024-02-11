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2023年我国消费市场持续恢复回升

2024年02月11日13:44 | 来源：新华社
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　　国家统计局日前发布数据显示，2023年，社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%，规模再创历史新高。分季度看，四季度社会消费品零售总额同比增长8.3%，增速比三季度加快4.1个百分点。

　　国家统计局贸易外经司副司长俞炳彬表示，在一系列政策推动下，商贸流通业经营主体积极适应居民消费观念与需求的变化，不断优化经营手段与内容，努力实现消费场景融合创新，带动消费新业态新热点不断涌现。特别是电商直播蓬勃发展，2023年保持快速增长。

　　服务零售持续较快恢复，文旅消费市场明显回暖。2023年，服务零售额比上年增长20.0%，增速比1至11月份加快0.5个百分点，比前三季度加快1.1个百分点；服务零售额增速高于同期商品零售额增速14.2个百分点。

　　居民外出旅行意愿增强，文化旅游市场持续火热，带动住宿、餐饮、交通、文旅等服务消费快速增长。2023年，全国餐饮收入比上年增长20.4%。其中，12月份餐饮收入同比增长30.0%，增速比11月份加快4.2个百分点；全年限额以上住宿业单位客房收入实现两位数增长。

　　线上消费较快增长，实体店铺零售持续恢复。2023年，实物商品网上零售额比上年增长8.4%，增速比上年加快2.2个百分点；占社会消费品零售总额的比重为27.6%，占比较上年提升0.4个百分点。限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%，其中便利店、百货店、专业店、品牌专卖店商品零售额分别增长7.5%、8.8%、4.9%和4.5%。

　　国家统计局局长康义表示，随着经济持续恢复，就业形势总体改善，居民收入有望保持稳定增长，将有力支撑居民消费能力提升。各地区各部门坚持把恢复扩大消费摆在优先位置，相继出台一系列促消费政策，将继续对稳定消费市场、促进消费恢复起到积极作用。（记者魏玉坤）

(责编：赵光霞、卫嘉)
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