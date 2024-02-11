“青少年科技素养提升计划”公益项目自2019年启动至今，已覆盖全国27个省区市的1039所乡村学校，捐赠超38万本科技读本、超10万套科学实验包，帮助31万多名乡村青少年、2万多名乡村学校老师提升了科技素养水平，在提升青少年科技素养、助力乡村科教硬件与服务升级、构筑科教实践多元场景等方面取得了丰硕成果。

这是记者从近日由中国下一代教育基金会与中国平安基金会共同主办的“青少年科技素养提升计划”公益项目实施五周年总结会上获悉的。

2022年1月，由《中国科学报》发布的《青少年科技素养提升计划调研报告》显示，参与过项目学习的乡村青少年对“科学原理”的掌握提升了26.8%，对“科学方法”的掌握提升了10.1%，对“科学课”的喜爱度提升了4.7%等。

中国下一代教育基金会理事长王卫国表示，未来，该项目将进一步拓展公益平台，发展壮大社会合力，为促进实施素质教育、助力下一代健康成长、全面发展作出新的更大贡献。（记者董博婷）

(责编：赵光霞、卫嘉)

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