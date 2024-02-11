海关总署等部门将继续拓展“单一窗口”功能
2024年02月11日13:45 | 来源：新华社
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记者日前从海关总署获悉，海关总署将会同有关部门，对标国际先进水平，加强互联互通，打造更加便利化、智能化、国际化的一流国际贸易“单一窗口”，进一步促进贸易便利化，优化口岸营商环境，不断提升经营主体获得感。
据介绍，国际贸易“单一窗口”是国家为广大进出口企业搭建的公共信息平台。其主要功能简单说就是“三大”，即大通关、大物流、大外贸，主要特点是“三跨”，跨地区、跨行业、跨部门。
对政府部门来说，“单一窗口”实现了口岸各部门间的信息共享和业务协同；对企业而言，“单一窗口”提供了集约化、一站式的服务功能。企业足不出户，就可向海关、外汇、税务等部门一次性提交相关申请资料，一窗通办相关部门业务。
2023年，我国国际贸易“单一窗口”建设红利不断释放：新增服务功能77项拓展至23大类875项；累计推出跨境结算、授信融资贷款、出口信用保险等50余项特色服务；与20余个国家（地区）开展密切交流并达成合作共识等，为我国外贸更高质量发展提供基础平台支撑。（邹多为、谷启源）
(责编：赵光霞、卫嘉)
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