记者近日从商务部获悉，2024年商务部将以老字号为重点，以步行街为载体，促进国货“潮品”消费，并加强国货“潮品”推广。

商务部副部长盛秋平表示，近日商务部会同相关部门，公布了第三批中华老字号，将382个品牌正式认定为中华老字号。目前，全国中华老字号的数量已经达到1455个，为国货“潮品”消费注入了新的力量。同时，商务部近日将哈尔滨中央大街等8条步行街确认为第三批全国示范步行街，目前全国示范步行街的数量已经达到19条。

盛秋平介绍，商务部下一步将聚焦春节等传统节日，组织老字号和新国潮企业线上线下融合开展系列活动，并指导各地步行街、商圈、一刻钟便民生活圈等结合消费旺季，因地制宜开展消费促进活动，推动老字号产品在步行街集中展示展销。（记者魏弘毅）

(责编：赵光霞、卫嘉)

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