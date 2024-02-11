2023年我国实物商品网零占社零比重创新高
2024年02月11日13:46 | 来源：新华社
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商务部近日发布数据显示，2023年全年网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场。其中，实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高。
数据显示，绿色、健康、智能、“国潮”商品备受青睐，国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过65%；促进家居消费政策出台以来，去年8至12月适老家具、家庭影院、家用装饰品分别同比增长372.1%、153.3%和64.6%。
服务消费新热点更加多元也是一大特点。2023年，在线旅游、在线文娱和在线餐饮销售额合计对网零增长贡献率23.5%，拉动网零增长2.6个百分点。其中在线旅游销售额增长237.5%，哈尔滨冰雪季、贵州村超等旅游亮点频出；在线文娱销售额增长102.2%，其中演唱会在线销售额增长40.9倍；在线餐饮销售额增长29.1%，占餐饮消费总额比重进一步提高到22.2%。（记者谢希瑶）
(责编：赵光霞、卫嘉)
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