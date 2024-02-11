新华社北京2月11日电（记者王优玲）住房城乡建设部近日印发首批培育新时代建筑产业工人可复制经验做法清单。经验做法包括推进农民工向新时代建筑产业工人转型、完善建筑工人实名制管理、提升建筑工人技能水平、加强统筹协作和政策支持以及保障建筑工人合法权益等五方面内容。

在推进农民工向新时代建筑产业工人转型方面，各地采取的措施包括培育自有产业工人，引导劳务企业转型发展，加强高素质高技能产业工人培养以及增强建筑工人归属感等。如：陕西省推动大型建筑企业探索以自有技能工人为主、社会劳务资源为辅的模式，组建自有建筑劳务公司。

在完善建筑工人实名制管理方面，各地拓展了实名制管理系统功能，推动项目、企业、人员全覆盖，推动实名制与日常监管联动管理。如：福建省推动省实名制管理平台与省公共资源交易电子行政监督平台、工程建设项目审批管理系统实时对接，动态获取工程项目立项信息和施工许可信息，省实名制管理平台同步生成项目信息，实现在建项目实名制监管全覆盖。

在提升建筑工人技能水平方面，各地推动建设新时代建筑产业工人培育基地，制定实施技能工人配备标准，以赛代练推动提升产业工人技能水平，推动建筑工人产业园建设。如：安徽省和县大力推动新工种建筑产业工人培养基地建设；四川省成都市举办职业技能人才大赛；浙江省杭州市推动建设建筑工人服务园。

在加强统筹协作和政策支持方面，各地建立协同推进机制，加大职业技能培训政策支持，建立技能导向的激励机制。在保障建筑工人合法权益方面，主要的经验措施包括推动制度建设防范拖欠和加强多部门联动合力化解欠薪等。

(责编：赵光霞、卫嘉)

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