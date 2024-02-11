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春节假期第二天全国道路交通总体平稳

2024年02月11日22:25 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电 记者11日从公安部交管局获悉，截至11日18时，全国道路交通安全形势总体平稳，全国路网整体运行平稳，除城市进出城、旅游景区周边及农村地区局部时段路段车辆缓行外，未接报大范围、长时间、长距离严重交通拥堵。

11日0时至14时交通流量与昨日相比上升40%，与去年同期相比上升10.9%。从监测的53条国道300个重要通道节点流量看，11日0时至14时交通流量与昨日相比上升31.5%，与去年同期相比上升17.4%。

全国公安交管部门针对假期群众集中出行特点和交通流量变化情况，继续保持高等级勤务，持续严管严重违法，科学管控交通秩序，全力保障人民群众假期出行安全顺畅。

公安部交管局提示广大驾驶人，节假日出行安全最重要。假期聚餐聚会多，要时刻牢记开车不喝酒、喝酒不开车。要关注天气预报和路况信息，合理安排出行时间、路线，驾车时全程全员系好安全带，杜绝超员载客、超速行驶、分心驾驶等。驾车前往景区山区，遇急弯陡坡、长下坡、临水临崖道路，要降低车速、保持车距、按序通行，不强超强会、不加塞抢行。驾车遇大雾、团雾、雨雪等天气，要减速慢行、谨慎驾驶。高速公路发生交通事故或车辆故障后，要立即“车靠边、人撤离、即报警”。

(责编：杨光宇、闫嘉琪)
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