新华社北京2月11日电 题：各地各部门多措并举确保春运平安有序

新华社记者叶昊鸣

当前正值春节出行高峰。记者11日从2024年综合运输春运工作专班获悉，2月10日（春运第16天，农历正月初一），全社会跨区域人员流动量19450.5万人次，比2023年同期增长24.2%。

具体来看，铁路客运量556.5万人次，比2023年同期增长100.7%；水路客运量58.3万人次，比2023年同期增长35.2%；民航客运量192.7万人次，比2023年同期增长109.7%。

公路人员流动量18643万人次，比2023年同期增长22.3%，其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量17477万人次，比2023年同期增长23.5%；公路营业性客运量1166万人次，比2023年同期增长6.8%。

保通保畅保出行，各地各部门积极行动，全力做好春节假期交通运输服务保障等工作。

新疆公路、铁路部门增加运力、提升服务，保障旅客顺利出行。自治区交通运输部门在全疆投放营运客车，加强重点区域的运力投放和组织调度；在火车站、机场安排城市公交、客运班车，做好旅客中转换乘和极端恶劣天气等特殊情况及时疏散旅客的准备。

近一段时间以来，我国中东部省份受大范围剧烈降温和雨雪冰冻天气影响。招商公路落实招商局集团部署，持续细化预案措施，密切跟踪雨雪冰冻、大风团雾等恶劣天气。榆神高速等结合路段管理实际情况，对背阴路面、长大下坡、隧道进出口、桥面等易结冰路段提前布设撒布机，进行融雪剂撒布作业，防止道路结冰。

今年春节是海南环岛旅游公路通车后的首个春节。海南交投安排施工单位每天进行道路巡查，协助疏导交通，并与地方相关部门紧密联络。沿公路主线增加导向牌、主题标志牌和地面logo，联合高德、百度制定专题页面，旅客可通过搜索“海南环岛旅游公路”关键字进入导航专题页面，了解推荐路线、停车区、驿站等配套设施详细信息和介绍。

为做好长江水上安全保障工作，长航系统采取多种措施服务保障旅客安全出游。重庆海事局巴南海事处与水上派出所等涉水单位协同制定应急保障方案，提出专业意见，并主动加入大桥网红打卡点进行服务。镇江海事局关注辖区内船舶航行情况，滚动播发航行安全信息，及时接收船舶报告，密切跟踪天气变化，精准收集并及时传递预警信息，严格落实禁限航有关规定。

(责编：杨光宇、闫嘉琪)

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