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2023年我国办理出口退税约1.8万亿元

2024年02月17日11:48 | 来源：新华社
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记者近日从国家税务总局了解到，2023年，受国际贸易形势向好影响，我国累计办理出口退税约1.8万亿元。国家税务总局深化跨境服务，更好支持对外开放。

跨境投资服务更优。创建“税路通”品牌，推出99个“走出去”税收指引等4类跨境投资税收知识产品，全年累计向13万余户跨境纳税人定向推送投资税收指南和税收红利账单，不断提高对外贸易投资的便利性。

多举措稳住外贸外资基本盘。更新发布《稳外贸稳外资税收政策指引》，详细介绍51项优惠政策，释放出持续扩大对外开放的积极信号。

税收多边合作范围更广。我国首倡发起的“一带一路”税收征管合作机制影响力日益增强，目前已有理事会成员36个、观察员30个、联盟成员20个、合作方14个。（记者韩佳诺）

(责编：杨光宇、常雪梅)
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