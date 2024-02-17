新华社上海2月17日电（记者 贾远琨）记者17日从中国东方航空公司了解到，当地时间2月17日1点49分，东航涂装的国产大型客机C919经过近6小时、约4200公里的全程直飞，顺利抵达新加坡樟宜国际机场，准备参加于2月20日至2月25日在新加坡举行的2024年新加坡航展。

这架C919飞机是东航接收的全球首架投入商业运营的国产大型客机，此前已经投用在东航的上海至成都、北京航线，于北京时间2月16日执行MU299调机航班，20点04分从上海虹桥国际机场起飞前往新加坡。

新加坡航展期间，包括东航涂装的C919飞机在内的由中国商飞公司生产的5架国产商用飞机将与公众见面，进行地面展示和演示飞行，这是我国产商用飞机首次在海外“组团”亮相。

(责编：杨光宇、常雪梅)

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