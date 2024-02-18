2月18日至22日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，平均气温普遍下降8至12℃。中央气象台2月18日06时发布寒潮橙色预警、大风蓝色预警和沙尘暴蓝色预警。为应对龙年首场寒潮，多部门积极施策筑起抵御寒潮的“温暖防线”。

据中央气象台消息，受寒潮影响，2月18日至22日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，平均气温普遍下降8至12℃，新疆南疆盆地、内蒙古大部、西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12至18℃，其中，内蒙古中东部、东北地区及湖北、湖南等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖中南部至湖南南部、贵州南部一带。

受冷空气大风影响，预计2月18日08时至19日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古西部、甘肃南部、宁夏、陕西大部、山西西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，新疆南疆盆地西部和南部、宁夏北部、陕西北部局地有沙尘暴。

全国大范围寒潮雨雪天气来袭，北方多地开启猛烈降温模式。中国气象局公共气象服务中心高级工程师李筱竹表示，我国中东部大范围冰冻雨雪天气过程将对春节交通返程造成不利影响，需高度关注剧烈降温和大范围明显雨雪、部分地区冰冻，南方强对流天气及北方大风、沙尘天气对公路、铁路、航空、水运等的影响，做好交通安全管理工作。

2月17日8时，中国气象局办公室、减灾司、预报司、观测司，气象中心、气候中心、卫星中心、信息中心、数值预报中心、探测中心、公共服务中心、人影中心、宣传科普中心（报社）、服务中心、华风集团立即进入（寒潮、雨雪）Ⅲ级应急响应状态。陕西、山西、河南、山东、湖北、湖南、贵州等省级气象局根据实际研判启动相应级别应急响应，各单位要严格按照气象灾害应急响应工作流程做好各项工作，特别是针对性做好春运返程气象保障服务。

中央气象台生态和农业气象室副主任何亮介绍，20日至22日，甘肃东部、陕西、山西中部和南部、河北南部、山东西部和北部、河南西部和北部、湖北西部、湖南北部等地遭受雪灾风险较高，降雪易导致部分温棚和牲畜圈舍遭受雪压垮塌，棚内果蔬、畜禽等受冻。

业内专家建议，加固蔬菜大棚、畜禽棚舍等设施，合理调控温湿度、补光追肥防病害；及时清除农业设施积雪积冰。

近日，农业农村部就强化监测预警、科学有效应对、搞好产销衔接等作出了部署。要求密切关注天气变化，加强与应急管理、气象等部门沟通会商，分析研判雨雪天气对农业生产的影响，提出防范具体措施，并强化灾情监测调度；推动鲜活农产品运输“绿色通道”政策落到实处，推进产区和销区“点对点”对接，防止出现产区滞销卖难、销地供应紧张等。

春节期间（2月10日至16日），全国累计平均降水量2毫米，其中13日至15日西南东部、江南北部及湖北南部等地出现了明显降水过程，累计面雨量5至20毫米，最大点雨量江西九江北山大庆水库118毫米。全国水库蓄水情况总体较好，凌情、旱情形势平稳。

水利部高度重视春节期间水旱灾害防御工作，指导相关流域管理机构和省级水利部门周密安排，切实落实各项防御措施。密切关注黄河凌情、长江和珠江河口咸潮以及西南地区云南、广西、贵州、四川等地旱情发展态势；科学调度黄河刘家峡、海勃湾、万家寨、小浪底等骨干水库，动态控制水库下泄流量，为冰凌下泄、平稳开河创造有利条件；加强跨黄河浮桥安全管理，强化重点工程、关键部位、险工险段巡查防守，前置抢险力量，做好防范应对准备，确保防凌和人员安全。

专家认为，面对寒潮天气，应加强水利工程安全运行管理，扎实开展水利工程安全隐患检查，做好水利工程等次生衍生灾害防范，确保水利项目生产一线各项工作有序进行，保障水利工程运行安全。

(责编：王震、高雷)

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