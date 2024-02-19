人民网记者 杨虞波罗

“参观了故宫、去潭柘寺烧了香、逛了庙会、品尝了小吃，今年春节来北京旅游不虚此行。”来自哈尔滨的王女士兴奋地说。

龙年春节期间，全国各地旅游市场迎来了一场火爆的消费盛宴。经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。

首届“温榆千灯会”在北京温榆河公园举行。人民网记者 李楠桦摄

2024年春节，“返乡”变“旅游”，众多中小城市“老家游”火热。返乡的人们携亲朋好友重游家乡，探索当地美景美食，使得“老家”文旅消费高涨。

携程数据显示，春节假期，本地游占比达24%，带动“老家”景区、公园、商圈、民俗活动等人气火爆。周口、上饶、信阳等地区门票订单分别同比增长37%、95%、170%。“老家游”火热也体现在中小城市旅游升温、县城酒店预订火热。文化底蕴深厚、年味浓郁的中小城市中，淄博、景德镇、大同、威海、泉州、洛阳、喀什、唐山、延边、开封等旅游订单增长较高，均超过100%。

年俗游是春节假期中国游客最关注的出游主题之一。马蜂窝数据显示，年味儿十足的北京登上春节假期热门城市榜首，除了故宫、颐和园、环球影城等传统热门景区外，龙潭公园庙会、地坛庙会等几大新年庙会引爆民俗体验游。同样火爆的还有北京首届温榆千灯会，在千盏自贡非遗彩灯的加持下，温榆河公园热度上涨150%。

红山文化C形玉龙。人民网记者 韦衍行摄

龙年新春，去博物馆开启“寻龙之旅”亦成为许多游客的热门选择。途牛数据显示，故宫博物院、南京博物院、广东省博物馆、苏州博物馆、三星堆博物馆等多家博物馆人数爆棚。同时，全国多家文博机构推出了龙年主题展和文化活动，如国家博物馆“龙肇新元——甲辰龙年新春文化展”、四川博物院“龙行中华——2024年春节贺岁特展”、上海博物馆“春光龙融——上海博物馆龙年迎春展”、山西博物院“龙行中华——甲辰龙年生肖文物大联展”等，通过琳琅满目的“龙”元素文物，为游客带来丰富多彩的节日文化体验。

延续了元旦旅游的趋势，“南北互跨”成为春节假期旅游消费的特色。飞猪数据显示，飞往广东、海南、福建等南方地区温暖过年的“避寒游”，以及飞往黑龙江、吉林、河北等北方地区的“过雪年”最为火爆，预订量同比增长105%。

哈尔滨的冰雪旅游热度贯穿春节假期，同程数据显示，从元旦前夕开始爆火的哈尔滨冰雪大世界，成为春节假期最热门的冰雪旅游景区。此外，长春冰雪新天地、哈尔滨极地公园等冰雪游景区客流量也出现大幅增长。

河南安阳殷墟景区举行“点亮殷墟”夜游活动"

夜经济同样为春节消费增添更多活力，各地推出精彩纷呈的龙年灯光展、主题光影秀等沉浸式夜游项目，助推夜间消费热度不断攀升。美团数据显示，春节假期，全国夜间消费规模占比约53%，较去年同期增长48%。北京、青岛、南京、杭州、上海等地“夜间游玩”搜索热度最高。

随着中国“免签朋友圈”持续扩容，游客出游半径扩大，中国游客再次让春节成为全球旅游旺季。到埃及赫尔格达感受艳阳、去意大利热那亚看古迹、到挪威特罗姆瑟体验北极的凛冽……去哪儿数据显示，今年春节假期，中国游客的足迹覆盖全球1754个境外城市。

“真的没想到，坐缆车时整个包厢都是中国人。”春节假期在挪威的特罗姆瑟体验北极风光的圆子，偶遇众多中国游客。

在南开大学旅游与服务学院院长徐虹看来，今年春节，人们逐渐打破了居家团聚过年的习俗，越来越多的人正逐渐形成出游过年的消费习惯。

“春节的消费热潮还将持续，但限于假日时长等因素，文旅消费分流、分层的现象也会日益显著。”她说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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