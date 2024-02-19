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中国农业银行：实现多地城市房地产融资协调机制项目贷款投放

2024年02月19日10:02 | 来源：人民网
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据中国农业银行消息，该行通过前后台联合会审、总分支高效协同等方式加速贷款审批，持续服务多地城市房地产融资协调机制落地见效。截至2月19日，农业银行已审批完成首批清单内贷款项目近百个，已审批贷款金额超400亿元，率先在重庆、安徽、浙江、广西、陕西、江苏、新疆多地实现贷款的首笔投放。

在杭州，农业银行建立绿色审批通道，总分支多级行高效联动，仅用一天时间就完成了杭州某民营房地产项目12亿元贷款的审批等工作，并已完成首笔3亿元贷款投放。

在南宁，农业银行快速对接、分类施策，对清单内暂时遇到困难的项目，通过存量贷款展期、调整还款计划等方式予以支持，近期为清单内项目办理贷款展期1.75亿元；对于清单内符合条件的新项目，加快贷款审批与投放，已累计对清单内两个新项目发放贷款7250万元。

在西安，农业银行积极构建“一项目一团队”工作机制，迅速响应、统筹协调，多次积极对接政府、协调机制和房企等沟通协商融资方案，开通调查审查绿色通道，高效完成清单内项目贷款审批并完成首笔贷款投放3000万元。

农业银行相关负责人表示，该行将继续履行好国有大行的责任和担当，坚决落实国家决策部署，进一步提高项目对接和评审效率，切实推动房地产融资协调机制落地见效，精准高效满足房地产企业合理融资需求。同时，积极做好“三大工程”的金融服务工作，为促进房地产市场平稳健康发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
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