原标题：每秒19.6亿亿次！中国联通为龙年新添“数字范儿”

2月17日，中央电视台《新闻联播》播出报道《龙年新添“数字范儿”》。报道中提到，这个春节，“东数西算”八大枢纽节点平稳运行，一批新建数字基础设施首次启用，其中，中国联通（怀来）大数据创新产业园，运算能力达到每秒19.6亿亿次，可以支持全球几十亿人用手机同时发新年祝福信息。

中国联通（怀来）大数据创新产业园，是京津冀区域目前在建面积最大、建设等级最高、机架规模最大的核心级数据中心，占地310亩。该项目总建筑面积约35万平方米，共规划了8.5万架标准机柜能力，可提供2200PFlops算力运营，以满足5G、云计算、人工智能等应用需求为牵引，通过云、网、边、端、业的高效协同，为政企、金融、医疗教育、互联网、人工智能等行业客户提供算网一体化产品解决方案。

2023年7月12日，中国联通在张家口市怀来县举办算网融合发展大会，宣布中国联通（怀来）大数据创新产业园正式开启运营，并进行了国家“东数西算”工程算力高效调度示范项目挂牌仪式。

如今，在中国联通（怀来）大数据创新产业园机房内，一台台黑色机柜列队排开，一盏盏服务器指示灯交替闪烁着绿光。看不见的数据在通信线缆中往来穿梭，支撑着一个个数字化场景高效运转。依托冬奥网络，中国联通将网络布局方式创新性地改为由怀来直达北京，时延降至2毫秒以内，让中国联通（怀来）大数据创新产业园能够为京津冀乃至全国数据中心提供顶级算力支撑服务。

中国联通坚定履行建设网络强国、数字中国的使命责任，加大投入力度，打持续完善“5+4+31+X”云网边一体化布局，已建设形成数据中心机房900余个，大型园区25处，覆盖全国重点区域，29省实现千架资源布局覆盖，200个城市实现“一城一池”，MEC节点超过500个，数据中心机架资源总规模超40万架。

这个春节，无形的数字化支撑着社会高效运转，让每一个瞬间都更加精彩。“东数西算”枢纽节点的顺畅运转、数据中心强大算力的有力支撑，数字化的进步让春节更加便利和充满乐趣。中国联通以“看不见”的力量为春节保驾护航，让龙年新添“数字范儿”。

(责编：曹淼、李源)

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