人民网记者 任妍 栗翘楚

2024年1月，中国汽车市场迎来了“开门红”。

据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的数据显示，1月国内汽车产销量分别达到241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。数据背后，不仅凸显了中国汽车市场的庞大潜力，也展示了国产汽车品牌的蓬勃生机，尤其是新能源汽车的迅猛发展。

从整体市场来看，2024年1月的汽车产销量虽环比去年12月呈现下降（分别下降21.7%和22.7%），但这一季节性调整并未掩盖市场的总体增长趋势。中汽协副秘书长陈士华指出，今年1月的市场表现主要得益于去年同期基数较低，受春节假期、政策切换以及疫情影响，去年1月的生产和销售数据偏低。

在细分市场上，中国品牌乘用车以127.8万辆的销量，同比大增68.6%，占乘用车销售总量的60.4%。传统燃油乘用车依旧占据重要地位，1月销量为114.5万辆，同比增长26.7%。A级车在传统燃油乘用车中表现突出，销量达84.6万辆，同比增长35.7%。这一数据的背后，显示出消费者对于经济实用型车型的偏好仍然稳固。

同时，新能源汽车的增长更为引人注目。1月新能源汽车产销分别达到78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。市场占有率高达29.9%，相较于传统燃油车的增长率，新能源汽车的发展势头显得更为迅猛，凸显了新能源技术的成熟及消费者认可度的提高。

在高端品牌乘用车方面，1月销量完成36.6万辆，同比增长27.4%，显示出中国消费者对高端品牌的需求仍持续增长，但30万-35万价格区间的车型同比出现下降，或将意味着市场对高端车型的需求正在发生结构性变化。

进出口数据是衡量一个国家汽车工业国际竞争力的重要指标，而中国汽车行业最新的进出口数据令人瞩目。中汽协发布数据显示，继去年全年汽车出口接近500万辆之后，1月延续同比增长姿态。1月，汽车企业出口44.3万辆，同比增长47.4%。

其中，中国自主品牌汽车出口表现强劲。在整车出口的前十位企业中，奇瑞出口量达9万辆，同比增长71.5%，占总出口量的20.3%。与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达3.7万辆，同比增长2.2倍。

值得一提的是，在全球汽车市场竞争日益激烈的背景下，中国汽车出口结构也在发生着积极的变化。新能源汽车已成为出口增长的新引擎。数据显示，新能源汽车出口10.1万辆，同比增长21.7%。随着全球范围内对于减碳和环保的要求日益增强，中国在新能源汽车领域的技术积累和产业规模优势，让其在国际市场上具备了更为明显的竞争优势。在全球化的背景下，中国汽车品牌不仅仅是在“走出去”的过程中卖车，更是在输出自身的技术标准和服务理念，带动了中国汽车及相关产业的全球化布局。

展望未来，陈士华对中国汽车市场一季度的表现持乐观态度，预期“开门红”将为全年的市场表现打下良好基础。陈士华表示，因为从去年三季度开始，汽车市场变化都是积极向上的，当前也没有太大变动。此外，去年一季度汽车产销基数较低，有利于今年同期实现高增长。

乘联会也表示，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。从燃油车的角度来看，新能源成本下探、“油电同价”给燃油车厂商带来巨大压力，燃油车产品更新换代相对较慢，产品智能化程度不高，更多依赖于优惠的价格来持续吸引客户；从新能源汽车的角度来看，随着碳酸锂价格下跌，电池成本降低，造车成本有所下降；且随着新能源市场高速发展，形成规模效应，产品拥有更多的利润空间。

(责编：孙红丽、高雷)

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