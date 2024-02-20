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天猫跑步鞋服开春成交翻倍 

2024年02月20日15:19 | 来源：中国网科技
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原标题：天猫跑步鞋服开春成交翻倍，要热辣滚烫的年轻人迫不及待想过春天

　　龙年春节，热闹红火，年味十足。

　　来自天猫的数据显示，“热辣滚烫”的春节消费市场中，国潮服饰、黄金珠宝、户外装备等纷纷站上春节消费C位。

　　“没有国风拜年服，这个春节仿佛就少了点仪式感。”社交媒体上中式美学崛起，这股国风热扎扎实实地在天猫蔓延开来。今年春节，天猫上汉服成交同比增长150%以上，唐装、民族服装等成交翻倍。

　　此外，“每逢佳节胖三斤”加上《热辣滚烫》的连锁反应，让许多人把“运动健康”立为龙年第一Flag。

　　春节期间，天猫超市上健康礼盒成交同比增长60%以上。阿胶糕、西洋参、铁皮枫斗、燕窝礼盒等营养保健品礼盒热度显著提升。北京同仁堂阿胶固元膏、西洋参礼盒，汤成倍健中老年人蛋白质粉、森山牌铁皮枫斗、燕之屋燕窝礼盒等销量破百万。

　　此外， 年轻人还在“朋克养生”路上一往无前。Swisse护肝片、双心高端护眼片、nature made辅酶Q10护心片、180concept H6反重力抗衰胶囊等保健品销量均有超过100%增长。

　　兵马未动，粮草先行。运动健康的硬件备好了，软件得跟上。

　　性急的年轻人已经迫不及待的给自己买上了户外装备，准备跑向春天。据天猫新春开门红数据显示，“健身”成近期热门搜索词，运动户外类目成交同比大涨。健身鞋服成交同比增长80%以上，拳击装备成交同比增长40%以上，跑步服成交同比增长2倍以上。

　　从年初一至今，随着电影《热辣滚烫》观影火爆，带火了拳击、跆拳道、武术、搏击类训练装备搜索需求，其中壶铃成交同比暴增930%，拳击沙袋成交同比增长60%以上，拳击手套成交同比增长40%以上，拳击速度球、发泄球成交同比增长50%以上。

　　这届年轻人真的有在好好爱自己。除了潮流、健康，今年正月初五恰逢情人节，既要“有桃花”又要“有钱花”的年轻人将目光瞄准了黄金桃花首饰。

　　情人节前夕，周大生、周六福、CRD克徕帝等诸多黄金品牌都在天猫上新了黄金桃花手饰。天猫新春开门红数据显示，黄金珠宝成交同比增长100%以上，其中，天猫周大生官方旗舰店显示，黄金桃花相关手链、转运珠等热销4万余件。不少网友调侃：“纯爱已经满足不了我了，现在需要纯金。”

　　女性爱买珠宝，男性买智能电玩。智能手表、智能眼镜、XR设备等消费取得不俗的增长，其中，智能配饰成交同比增长250%以上、智能手表成交接近翻倍，运动防丢贴同比增长翻倍。

(责编：曹淼、李源)
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