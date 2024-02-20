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天文学家发现迄今成长最快的黑洞

2024年02月20日22:05 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉2月20日电（记者章建华）澳大利亚国立大学研究人员领衔的团队日前在英国《自然·天文学》杂志上发表论文说，他们发现了迄今已知成长最快的黑洞，它每天吞噬掉的物质质量相当于一个太阳。

　　据澳大利亚国立大学20日发布的新闻公报，这项研究由该校与墨尔本大学、欧洲南方天文台、法国巴黎索邦大学合作完成。这个黑洞的质量高达太阳的170亿倍，距离地球超过120亿光年。

　　欧洲南方天文台发布的公报指出，这个黑洞所在的类星体代号为J0529-4351，不仅是迄今观测到的最明亮类星体，也是迄今观测到的最明亮天体。

　　类星体是活动星系核，由其中心的超大质量黑洞所驱动。当黑洞周围的气体被吞噬时会形成漩涡状吸积盘，巨大的引力势在吸积盘上得以释放，转化为热能和电磁辐射，使得类星体异常明亮。

　　据介绍，这个黑洞的吸积盘直径达7光年，超过太阳系到其相邻恒星系统半人马座阿尔法星系的距离。

　　论文第一作者、澳大利亚国立大学天文学和天体物理学研究学院副教授克里斯蒂安·沃尔夫说，这个黑洞“令人难以置信的成长速度意味着光和热的大量释放”，因此它所在的类星体也成为“宇宙中迄今已知的最明亮物体”。

　　事实上，J0529-4351一直掩藏在“众目睽睽之下”。之前，研究人员利用电脑模型分析欧洲航天局“盖亚”空间探测器采集的相关数据时，错将J0529-4351识别为一颗恒星，直到最近通过地面望远镜观测才将其确定为类星体。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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