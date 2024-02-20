2月20日，上海证券交易所和深圳证券交易所分别发布消息，表示本所量化交易报告制度已平稳落地，下一步将建立健全量化交易监管安排。

2023年9月1日，沪深交易所发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立起针对量化交易的专门报告制度和相应监管安排，于2023年10月9日正式实施。

沪深交易所表示，目前存量投资者已按要求如期完成报告工作，增量投资者落实“先报告、后交易”的规定，各方报告的质量总体符合要求，为进一步加强和改进量化交易监管打下了基础。沪深交易所将结合报告信息，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。

两大交易所表示，近年来，随着新型信息技术广泛运用，量化交易已成为重要的交易方式。量化交易有助于为市场提供流动性，促进价格发现。但量化交易特别是高频交易相对中小投资者存在明显的技术、信息和速度优势，一些时点也存在策略趋同、交易共振等问题，加大市场波动。从国际经验看，境外市场普遍对量化交易特别是高频交易实施更为严格的监管，以防范对市场秩序造成负面影响。

据悉，下一步，沪深交易所将坚持以投资者为本，把维护公平性作为工作出发点和落脚点，借鉴国际监管实践，趋利避害，建立健全量化交易监管安排，包括严格落实报告制度，明确“先报告、后交易”的准入安排；加强量化交易行情授权管理，健全差异化收费机制；完善异常交易监测监控标准，加强异常交易和异常报撤单行为监管；加强对杠杆类量化产品的监测与规制，强化期现货联动监管。同时，进一步压实证券公司客户管理责任，完善与中国证券业协会、中国证券投资基金业协会的自律管理协作机制，加强对量化私募等机构的交易监管等。

此外，沪深交易所将加强与香港交易所的沟通，按照内外资一致的原则，明确沪港通和深港通北向投资者的报告安排，将北向投资者量化交易纳入报告范围。对于影响市场秩序的异常交易，交易所将坚决采取自律管理措施，涉嫌违法违规、情节严重的将上报证监会查处。（记者姚均芳）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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