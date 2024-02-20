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214个城市已建立房地产融资协调机制

2024年02月20日22:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月20日电（记者王优玲）住房城乡建设部20日表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立城市房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目。

　　住房城乡建设部表示，自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地和相关金融机构紧锣密鼓抓好落实，协调机制落地见效持续取得新进展。

　　据介绍，已有57个城市162个项目获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。另据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，正在根据项目建设进度需要陆续发放贷款。

　　住房城乡建设部要求，下一步，各地要高度重视城市房地产融资协调机制有关工作，精准提出房地产项目“白名单”，推动协调机制持续取得实效。同时，各地在开展工作时要形成“两个闭环”。

　　一是要形成“推送-反馈”的工作闭环。城市房地产融资协调机制根据条件筛选项目并推送给商业银行，各商业银行按照规程审查后放贷，对不予放贷的项目向金融监管部门报送“无法贷款的原因”，由城市政府及时协调解决，形成“白名单”项目从推送到反馈的工作闭环。二是要形成“发放-使用-偿还”的管理闭环，确保资金全部用于项目开发建设，严防资金被挪用于购地、偿还债务或其他投资。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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