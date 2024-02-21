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跨境电商主体10万+ 中小企业出海闯出新商机

2024年02月21日09:06 | 来源：央视网
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跨境电商作为发展速度最快、潜力最大、带动作用最强的外贸新业态，正在为我国传统产业转型升级增添新活力。新春伊始，越来越多的中小企业开足马力，依托跨境电商，出海闯出新商机。

记者来到湖北天门的这家服装厂时，工人们正在赶制一批即将发往海外的订单，每天的产量能达到7000件。眼看生意这么红火，服装厂的负责人却很着急。

湖北天门服装企业负责人 于兵：产能还是不太足，订单量比较多。

场地不够、产能不足，是于兵眼下最着急的事。然而让记者没想到的是，其实这家成立只有两年多的服装厂，在当地已经开设了25个分厂，其中有17个都是去年投产的。

湖北天门服装企业负责人 于兵：2023年(销量)翻了有三倍，确实没想到(销量)会爆发得这么厉害。

海外销量的快速增长，让这家服装厂不得不持续扩大产能。去年，他们通过跨境电商，把1000万件服装卖到了全球30多个国家。眼下，在天门，瞄准海外赛道的服装企业越来越多。开展跨境电商的服装企业数量从两年前的个位数，增长到如今的超过400家。

湖北天门市商务局局长 黄彩庭：打电话(咨询)的服装企业非常多，需求非常旺盛。

为了抢抓机遇，当地抓紧完善产业生态，一座集原料生产、服装加工、物流仓储为一体的跨境电商产业园正在加紧建设。

眼下，在深圳，围绕跨境电商服务的各种交流会、发布会、推介会，几乎每天都在举行。

参会人员：多认识一下卖家、服务商，看有没有合作的机会。

参会人员：我做支付的，来找一些跨境相关的做支付行业的服务商。

参会人员：来看一看能怎么更好地赋能一些企业出海。

一家跨境电商物流企业的负责人告诉记者，去年公司新开通了多条航运专线，业务量增长了七成。现在，她又有了新的目标。

深圳基石供应链有限公司负责人 黄立南：2024年会有一个新的增长点，就是一件代发业务，所以我们规划在欧洲和美国设立海外仓，一个一个包裹这样去分发到消费者的手上。

一件件跨境包裹，让越来越多的中国企业找到新商机。2023年，我国有1.83万亿元的货物通过跨境电商出口到世界各地，是五年前的2.3倍。海外养猫家庭中，来自中国的智能猫砂盆和自动喂食器成了新宠儿。锂电池、太阳能电池也成了全球买家竞相下单的热门品。目前，我国跨境电商主体已超过10万家，跨境电商产业园超过690个，跨境电商销售网络覆盖全球220多个国家和地区。预计到2025年，我国跨境电子商务交易额将达到2.5万亿元，为中国企业和品牌带来全新机遇。

(责编：王震、陈键)
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