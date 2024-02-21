新年伊始，神州大地处处呈现热火朝天的忙碌景象，各行各业充盈着“拼”的精神、“闯”的劲头、“实”的干劲。2月20日，《新闻联播》报道了我国金融、数字化、开放合作以及重点工程等方面的消息，同时结合就业、复工、能源等领域呈现出的“欣欣向荣”局面，中国经济回升向好态势明显，充满繁荣发展活力，高质量发展有充足底气。

【金融支持实体经济力度持续加大 助力国民经济恢复向好】

2月20日，中国人民银行公布2月贷款市场报价利率，5年期以上贷款市场报价利率为3.95%，比上月下降0.25个百分点，创历史最大降幅，将进一步带动实际贷款利率降低，激发实体经济有效需求，巩固经济回升向好势头。

我国社会综合融资成本有效下行的同时，金融体系为实体经济提供资金支持的力度持续加大。今年1月，我国社会融资规模增量为6.5万亿元，创历史同期最高水平，比上年同期多5061亿元。截至今年1月末，我国对实体经济发放的人民币贷款余额为240.32万亿元，同比增长10.1%。

5年期以上LPR下调25个基点至3.95%

2月20日，中国人民银行公布2月贷款市场报价利率，也就是LPR，1年期和5年期以上LPR报价分别为3.45%和3.95%，分别较上次持平和下降0.25个百分点。专家表示，此次贷款市场报价利率LPR下行将有效支持经济延续回升向好势头。

专家表示，相比于政策利率变化，贷款市场报价利率LPR变化直接关系到企业和居民贷款利率。本次1年期LPR持平没动，而5年期以上LPR降幅达25个基点，将有利于促投资、扩内需。

专家表示，当前我国利率水平处于历史低位，10年期国债利率已下行至2.5%左右，2023年新发放企业贷款加权平均利率为3.88%，同比下降0.29个百分点，创有统计以来新低。保持较低的利率水平，有助于持续支持国民经济恢复向好。

全国房贷利率政策下限将调整至3.75%

专家表示，此次5年期以上贷款市场报价利率LPR降幅较大，不仅有效带动社会综合融资成本继续下行，同时还将影响到个人的住房按揭贷款利率，有助于支持房地产市场平稳健康发展。

据介绍，5年期以上贷款市场报价利率LPR是中长期企业贷款和个人住房贷款定价的主要参考基准，此次下调后，全国的房贷利率政策下限将调整至3.75%。

招联首席研究员董希淼分析称，对存量房贷而言，房贷利率将在重定价日之后进行调整；对新增房贷而言，预计多数银行将在本次LPR基础上保持加点不变，进而降低新增房贷实际利率。

民生银行首席经济学家温彬表示，房地产投资、销售过去两年处于负增长，当前通过下调五年期以上LPR利率，无论是开发贷款的融资还是居民按揭融资的成本都会出现明显下降，这样对于当前房地产市场保持平稳健康发展将会发挥积极作用。

专家：货币政策以我为主 兼顾内外均衡

专家表示，此次贷款市场报价利率LPR报价体现了我国货币政策以我为主、兼顾内外均衡。美联储今年大概率会进入降息周期，但美联储降息节奏可能比较平稳，美国政策利率仍将高于我国，中美利差倒挂的局面短期较难扭转。在此情况下，我国1年期LPR保持不变，5年期以上LPR下降，既保持对实体经济合理的支持力度，又兼顾内外均衡，有助于提高应对外部冲击的韧性与政策的自主空间。

【求职招聘不停歇 多举措助力返岗复工、高质量就业】

江苏：求职招聘不停歇 就业服务不“打烊”

春节假期后，多地迎来务工人员返岗高峰期，江苏、广东等地多举措助力务工人员顺利返岗复工。

2月19日一大早，来自河南、黑龙江、广西等地的300名务工人员就已经抵达江苏昆山人力资源市场，他们当中绝大部分是节后返岗的老员工，也有一些新来的求职者。

针对节后劳动者求职和企业招工需求，江苏省通过“面对面”走访、线上问卷调查等多种方式，了解劳动者就业意愿和企业用工需求，掌握劳动力市场新趋势，并安排人社服务专员“一对一”联系重点企业，精准落实社保补贴、岗位补贴等惠企政策。计划到3月底，全省筹集发布不少于100万个优质就业岗位信息。

2月19日晚上，D1848次列车缓缓驶入广东广州南站，这趟从贵州出发的列车载着114名贵州籍务工人员返岗复工。

为确保务工人员节后顺利返岗复工，广州市积极与东西部对口帮扶地区紧密对接，摸排外出务工人员返乡返岗意愿、交通出行方式等需求，保障务工人员安全返岗、尽快上岗，解决企业用工之急。

截至2月19日，广州市组织返岗专列有9趟，服务约4700名务工人员，分布约近千家企业。

广西贵港：170多家企业招聘 提供1.3万个岗位

春节假期刚结束，广西、山东、河南等地都举办了招聘会，为企业和求职者搭建平台，实现高质量就业。

在广西贵港市，2024年“春风行动”招聘会吸引了170多家用人单位进场招聘，提供了1.3万个就业岗位。记者在现场看到，不少企业的招聘台前排起了长队，求职者与用人单位详细交流，寻找适合的岗位。

据了解，春节前后，当地已举办了26场招聘活动，解决企业用工、群众就业的问题。

在山东临邑的招聘会现场，150多家企业提供了近万个岗位，前来应聘的求职者络绎不绝，一上午的时间就达成求职意向3000多个。

除了提供丰富的就业岗位，现场还设置创业就业指导服务区，为求职者解读相关政策。同时，网络直播招聘会同步展开，方便没法来现场的求职者在线找工作，助力求职者实现家门口就近就业。

在河南周口市，淮阳区的招聘会除了本地企业前来参加，还有28家来自浙江的企业。

与此同时，周口市郸城县也举办了招聘会，为高校毕业生、下岗转岗职工、农民工、灵活就业群体等求职人员提供就业服务，搭建招工企业和求职者双向对接的“桥梁”，助力企业发展。

【流动的中国展现经济活力 数字赋能保障春节出行安全顺畅】

今年春节假期，全社会跨区域人员流动量近23亿人次，客流、车流均创春运历史新高。大客流的背后，数字技术正在成为假日旅客安全有序出行的重要保障。

春节假期八天，全国铁路累计发送旅客9946万人次，单日旅客发送量连续4天刷新春运历史新高。

客流连创新高，运输平稳有序。这背后是刚刚完成升级改造的铁路12306系统，它可以应对每天近900亿次的访问，并将车票预售和候补信息实时传导给客运部门，动态调整运力。

在北京、上海、广州等重点地区，一列临客从需求提报到上线开行可以在两小时内完成。春节假期，全国铁路单日最多加开旅客列车2265列，创下了运力投放的历史新高。

今年春节假期，自驾出行占比达到86%，正月初六全国高速公路车流量超过7000万辆次，达到历史峰值。高速公路服务区通过地面感应系统随时了解车位占用情况，灵活调整分流车辆，提升服务区停车效率。

春节期间，根据公安部统一部署，交管部门调度各地加强对路网态势的监测研判，及时调派警力，科学布警，加大对重点时段路段道路交通管控力度。各地铁路、民航公安机关运用大数据平台，提前做好客流量研判，统筹做好风险预警、指挥调度、警情处置、突发事件应对等工作。加强站车、机场等重点区域巡逻防控和显性用警，持续排查各类安全隐患，全力保障旅客安全顺利出行。

【开放合作呈现良好势头 经济回升向好态势得到巩固】

国合署与联合国组织及非洲国家签署三方合作文件

2月19日晚，国家国际发展合作署在北京通过视频与联合国工业发展组织以及埃塞俄比亚工业部签署了三方合作联合声明，合作明确在农业、畜牧业和绿色发展等重点合作领域建立“示范中心”等。

我国面向南亚东南亚辐射中心建设9年 外贸增幅达41.9%

据昆明海关统计，我国面向南亚东南亚辐射中心建设9年来，对南亚东南亚国家贸易持续高质量发展，进出口额从2015年的886.6亿元增长到2023年的1257.8亿元，增幅达41.9%，年均增长4.5%，贸易规模连续5年保持在1000亿元以上。

【各地重点项目建设“热气腾腾” 不断提升民众幸福感获得感】

河北雄安新区一批重点项目开工

2月19日，河北雄安新区56个重点项目开工。项目涵盖了创新平台、城市功能、公共服务功能等方面，其中承接北京非首都功能疏解的配套服务项目总投资占比超过30%。今年，雄安新区年度投资预计超2000亿元。

江西乐平水利枢纽工程正式开工

江西省重点水利工程——乐平水利枢纽工程日前正式开工建设，工程将提升乐安河干流两岸防洪体系，保障沿河灌区农田灌溉等，惠及人口近100万、农田近70万亩。

【能源领域传喜讯 四川盆地发现新的页岩气规模增储富气带】

2月19日，中国石化发布消息，位于重庆市綦江区的预探井——丁页11井获高产页岩气流，日产气20.45万立方米，这意味着四川盆地又发现了一个新的规模增储富气带。

此次获得高产页岩气的丁页11井位于四川盆地边缘，所在区域靠近大断裂，地质构造复杂、页岩含气性差，被业内普遍认为该区域勘探潜力小、商业发现价值低。

四川盆地深部油气资源丰富，勘探潜力巨大。目前已建成我国规模最大的海相整装高含硫气田——普光气田、世界首个7000余米超深高含硫生物礁大气田——元坝气田、我国首个百亿方产能页岩气田——涪陵页岩气田和我国首个探明储量超千亿立方米的深层页岩气田——威荣页岩气田。

(责编：王震、陈键)

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