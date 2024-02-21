刘成

“天气回暖了，给大家推荐这款白色卫衣，版型很好，上身也非常舒服……”2月16日下午，位于青岛市即墨区的青岛诗妮歌服饰有限公司内，“老板娘”张艳带领主播通过抖音平台进行现场直播，介绍着公司的产品。

直播开始半个小时后，2000多名粉丝纷纷聚集到直播间观看并选购商品。“春节期间，一场直播能销售三四千件服装。”青岛诗妮歌服饰有限公司总经理柏浚赫告诉记者，2020年刚开始直播时，直播间里只有十几名粉丝，每天最多卖几十件产品。“幸亏政府多举措支持直播电商的发展，才让公司有了新的转机。”

纺织服装是青岛市即墨区的特色优势产业，依靠雄厚的纺织服装产业基础，即墨区的商贸业不断繁荣壮大。目前，即墨区共有纺织服装服饰企业3800余家，年产各类服装约8亿件，像诗妮歌这样触网直播带货的企业就有2000余家。

为充分运用好服装原产地优势，推动本地企业由传统商贸向数字化经济转型发展，发挥好产业集聚效应，即墨区于2020年投资建设直播电商数字经济产业园，入驻墨云直播、腾讯看点、青创城、飞榴科技等直播电商机构，组建青岛市直播电商行业协会，培育孵化主播近千人，以点带面，充分辐射带动服装市场及周边直播商户。

“要想做好直播，人货场三要素缺一不可，对我们来说最缺的就是人才。”柏浚赫说，自从有了配套园区和行业协会，企业在直播人才的培养方面有了新的出路。

“我经常参加政府和协会组织的业务培训，了解行业前沿动态，知道消费者喜欢什么样的产品，通过直播带货为企业产品拓宽销路。”今年是柏浚赫第三年做直播带货了，在抖音平台上，他有130万名粉丝，每场直播都能卖出上千件产品。

平台和渠道的搭建对于直播电商发展至关重要。在日常的走访调研中，即墨区商务局了解到有不少企业因自己直播效果差，想与网络平台的头部直播合作。即墨区商务局便多次对接抖音、淘宝直播、快手等直播电商平台和头部达人，组织开展“淘宝直播——产业带扶持计划”、抖音遇见好货节宣讲会等10余场线上线下电商培训活动，搭建起头部达人与源头工厂之间的对接桥梁，解决企业在直播开店、经营账号、线上营销、流量扶持等方面的营销难题，解锁平台“流量密码”。

不久前，一场“淘宝直播‘即墨服饰产业带’头部达人&源头工厂合作选品会”在即墨区举办，30余家直播商家和拥有百万粉丝的淘宝直播服饰类头部达人团队在线“选品”。“平台有没有最新的电商扶持政策”“如何成为优质达人”“怎样推广提升产品流量”……现场除了达成预合作外，商家积极向拥有丰富电商销售经验的达人团队“取经”，丰富了电商运营经验，也实现了供需有效对接。

“2023年，即墨区实现网络零售额135亿元，同比增长33.7%，带货主播888人，直播14.2万场，观看29亿人次，带货主播数及直播场次稳居青岛市首位。同时，青岛市直播电商数字经济产业园也获评国家级电子商务示范基地。”即墨区商务局党组成员周桥安说。

“未来，我们将继续深入实施直播电商提升工程，依托青岛市直播电商数字经济产业园，打造‘品智公元产业创新综合体’产业经济新业态，构建起集‘供应链+智慧云仓’‘产业带+流量精准分发’‘产品引领+跨平台融合’等于一体的生态体系，继续加大对企业的政策支持、对人才的智力支持，繁荣产业生态，跑出即墨电商发展的‘加速度’。”周桥安说。

(责编：王震、陈键)

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