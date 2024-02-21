科技日报北京2月20日电 (记者刘园园)记者20日从中国节能环保集团有限公司获悉，国内首个基于生态环境数据打造的绿色金融数据产品近日完成场内交易。

中节能数字科技有限公司总经理张栩介绍，本次场内交易的企业绿色等级评估产品是该公司与河北省衡水市生态环境局深度合作，打造的国内首个“生态环境数据+隐私安全计算+绿色服务”的全流程生态环境数据要素化产品。

“这款产品基于环保、工商等多源企业经营相关数据，结合隐私计算技术、大数据及人工智能算法，通过公司自主研发的‘企业绿色价值识别模型’，评估企业绿色等级。”张栩告诉记者，产品在应用过程中不输出原始数据，以企业绿色等级评估或分析报告模式对外输出。

据了解，该产品主要面向银行等金融机构，目的是助力金融机构寻找绿色产业高价值企业，发掘绿色信贷客户群体。同时，助力金融机构设计有针对性的金融产品，推动绿色金融业务开展。

“这款绿色金融数据产品可以全方位多维度分析企业，输出企业贷前调查报告和贷后预警报告，精准批量挖掘企业的绿色经营活动相关数据，以此提高金融机构对企业绿色价值识别的效率。”张栩说，产品能够帮助银行或金融评级机构等高效识别绿色企业，通过给予企业便捷和充足的金融支持，进而推动环保产业的绿色发展。

(责编：王震、陈键)

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