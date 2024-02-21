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用别人的文案使用Sora文生视频算侵权吗？

2024年02月21日09:11 | 来源：中国新闻网
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中新网2月21日电(中新财经记者 吴涛)OpenAI首个视频生成模型Sora近日刷屏科技圈，扔进去一段文字，分分钟生成“大片”级别的视频内容，时长可达到60秒。

但同时这也衍生出新的问题：用别人的文案使用Sora文生视频侵权吗？生成的视频版权算谁的？

“全新创作不算侵权，指定画面重绘可能有风险”

针对用Sora文生视频的版权问题，北京嘉潍律师事务所律师赵占领接受中新财经采访时称，关键问题在于生成的视频和文案、小说等内容是否一致或相似，如果视频是根据小说内容生成一个相应的视频，它实际上是构成侵权的，“这种实际上和小说改编成影视剧是类似的性质，侵犯的是改编权。”

OpenAI网站截图

清华大学新闻与传播学院教授沈阳接受中新财经记者采访时称，从目前情况来看，一般来说是看不出来它由哪些画面组合而来，除非用户说明指定按照《星际穿越》的画面来重绘，这样的话可能会有版权问题；如果是全新创作的话，一般不存在版权问题。

还有观点认为，使用AI技术进行文生视频可以算作二次创作。近几年，短视频二创话题被各方关注，一些视频平台也探索了二创合作机制。

例如在2022年，抖音与搜狐达成合作，获得搜狐全部自制影视作品二次创作相关授权，抖音平台和用户可对这些影视作品重新剪辑、编排或改编。同年，快手宣布与乐视视频达成合作。

用AI技术让《西游记》文生视频不侵权？

还有一种情况，生成的视频可以明显看出来自哪些文学作品等，例如，近日多家媒体报道，用AI技术让《西游记》文生视频，效果“惊艳”。这种算侵权吗？

《中华人民共和国著作权法》规定，自然人的作品，其发表权等规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年，截止于作者死亡后第五十年的12月31日。

《西游记》作者逝世远超五十年，所以如果使用《西游记》“Sora一下”并不侵权。有法律人士此前接受中新网采访时也表示，一个原则是，如果原作品著作权在保护期内，需要经过著作权人同意；在保护期外，作品进入公共领域，大家都可以使用再次进行创作。

需要注意的是，《中华人民共和国著作权法》还规定，使用改编、翻译、注释、整理、汇编已有作品而产生的作品进行出版、演出和制作录音录像制品，应当取得该作品的著作权人和原作品的著作权人许可，并支付报酬。

不过改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有，但行使著作权时不得侵犯原作品的著作权。

一批“卖点子”生意或诞生

如上所述，如果版权问题明确，或有一批“卖点子”的生意出现。毕竟文生视频需要先有“文”，有好的idea才能生成更好的视频。

OpenAI网站截图

360创始人、董事长周鸿祎近日也表示，AI不一定那么快颠覆所有行业，但它能激发更多人的创作力。视频的主题、脚本和分镜头策划、台词的配合，都需要人的创意，至少需要人给提示词。

但很多创意都是碎片化的，极容易被剽窃，你辛辛苦苦琢磨的段子、文案等，可能反手就被别人用Sora生成了视频。

随着新技术的快速发展，我国知识产权建设也在加快推进。

2023年11月，国新办举行加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展国务院政策例行吹风会提到，适应侵权新的特点，加强技术支撑。“加强知识产权信息化、智能化基础设施建设，强化互联网、人工智能、大数据等信息技术在知识产权审查和保护领域的应用，推动知识产权保护线上线下融合发展、一体推进。”

(责编：王震、陈键)
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