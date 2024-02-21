科技日报北京2月20日电 （记者刘园园）记者从国家数据局获悉，我国已启动全国数据资源调查，调查工作开展时间为2月18日至3月5日。

为贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》工作部署，摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网络安全和信息化委员会办公室、工业和信息化部、公安部联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。

全国数据资源调查工作的调查对象包括省级数据管理机构、工业和信息化主管部门、公安厅（局）；各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所等单位；中央企业；行业协会商会；国家信息中心。

据悉，相关单位要在规定时间内登录全国数据资源调查管理平台填报调查表。省级数据管理机构、网信办、工业和信息化主管部门组织本地区数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业等单位，使用平台填报调查表；同时，组织本地区重点企业使用平台填报调查表。其中，东部地区省份组织100强企业填报；中部及东北地区省份组织80强企业填报；西部地区省份组织50强企业填报。

(责编：王震、陈键)

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