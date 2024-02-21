付丽丽

据水利部消息，元宵节前后，天文大潮将与北方冷空气南下带来的寒潮大风叠加，致使珠江河口咸潮上溯加剧，可能影响珠海、中山等地抽取淡水。为此，水利部2月19日开始实施珠江2023—2024年度第四次压咸补淡应急调水。

天文大潮是如何引发咸潮的，应对咸潮除了调水还有哪些措施？就上述问题，2月20日，科技日报记者采访了水利部珠江水利委员会水文局科研所水生态研究中心副主任刘丽诗。

刘丽诗介绍，咸潮又称咸潮上溯、盐水入侵，是一种由太阳和月球对地表海水吸引力引起的天然水文现象。从水资源利用角度看，咸潮是指在河口地区水体沿入海河口倒灌使水体咸化，从而影响人们正常利用河道内水资源的现象。

一般来讲，珠江河口咸潮主要发生在枯水期，即每年10月至翌年3月之间，其中12月至翌年2月影响最大。“当前珠江流域正值枯水期，上游来水少。元宵节前后亦是天文大潮期，此时月球对海水的引力大，倒灌到河道里的海水更多。预报显示元宵节前后有寒潮大风南下，这些因素叠加将进一步加剧咸潮上溯影响。”刘丽诗说。

数据显示，近20年受气候变化、人类活动等因素影响，珠江河口咸潮上溯加剧。刘丽诗告诉记者，珠江河口长期受咸潮影响。20世纪90年代以前，珠江河口受咸潮危害最突出的是农业。进入21世纪，随着社会经济快速发展，用水量大幅提高，受咸潮影响的主要对象逐渐由农业转变为生活与工业。

那么，咸潮会对饮用水有影响吗？刘丽诗解释说，当咸潮发生时，河口区域河水中氯化物含量升高，自来水的口感会有点咸。“但公众不必担心，咸潮期间居民供水是提前调用水库的水，氯化物含量不会超标。同时，通过压咸补淡措施，也会降低水中氯化物含量。”

刘丽诗表示，咸潮主要受河口潮汐动力和来水控制。河口潮汐动力主要受太阳与月亮引力影响，难以改变，而来水可通过调控上游水库下泄流量，增加进入河口区淡水水量，以实现压制咸潮效果。在水利部指导下，珠江水利委员会已连续20年成功组织实施枯水期压咸补淡调度。实践表明，自上游水库调水压咸补淡是目前比较有效的应急办法。

水利部方面表示，为应对此次天文大潮叠加寒潮大风等不利影响，珠江水利委员会于2月19日启动本年度第四次压咸补淡应急调水。西江大藤峡水利枢纽19日20时至23日20时日均出库流量按每秒1700立方米左右控制，长洲水利枢纽20日8时至24日8时日均出库流量按每秒2200立方米左右控制。

通过实施应急调水，预计西江梧州站平均流量将维持在每秒2500立方米以上，为下游沿线抽取淡水创造有利条件。应急调水将全面保障元宵节期间澳门、珠海、中山等地供水安全，同时提升西江干流航道通航效率，助力粤港澳大湾区复工复产。

(责编：王震、陈键)

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