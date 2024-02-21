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抢抓农时夯实夏粮丰收基础 冬小麦主产区春管陆续展开

2024年02月21日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者李栋）雨水节气，我国粮食主产区春耕备耕、田间管理正陆续展开。据冬小麦主产区农情调度显示，当前土壤墒情为近年最好，有利于小麦安全越冬、返青生长。

冬小麦是夏粮的主要品种，春播粮食面积占全年一半以上，眼下，冬小麦正陆续返青，春耕春管也进入关键期。

春节刚过完，在河南省安阳市滑县留固镇李周村的高标准农田里，植保无人机已开始为连片小麦喷施叶面肥，促进返青。

“近期有寒潮天气，头一遍叶面肥打完，心里踏实了不少。”种粮大户唐东坡介绍，近年来，利用植保无人机的高效飞防作业，能够令药物喷洒更加精准均匀，有利于小麦吸收。

 “无人机每天作业面积可达到500亩——600亩，喷施叶面肥能够做到一喷到底，最大限度地为农户降低种粮成本。”说起无人机作业的高效，机手李成帅最有发言权，“粮食连年丰收，少不了无人机的功劳。”

当前，小麦生长进入关键时期，农技人员实地查苗情、讲要领，开始了新一年的忙碌。滑县农技推广中心副主任陈一品介绍，根据各地块小麦不同播期、不同土壤质地及不同品种，分类调查小麦生长发育进程，已制定了春季麦田管理技术指导意见，全力指导农户开展麦田春管。

天气因素关系到春耕备耕的效率和进程。中央气象台预计，受寒潮影响，从当前到26日，我国中东部将出现持续大范围雨雪冰冻天气。此次天气过程低温持续时间长，强降雪、冻雨影响面广，与2月上旬雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，可能给当前农业生产带来不利影响。

目前，南方冬油菜正处于现蕾抽薹至开花期，江淮、长江中下游冬小麦开始返青，西南冬小麦已拔节。为指导地方科学防范应对此轮雨雪冰冻天气，农业农村部在前期下发通知动员部署、多次预警、制定印发6个分作物应对雨雪冰冻灾害技术意见的基础上，于2月20日向湖南、湖北、贵州、河南、江苏、安徽等重点省份派出4个工作组和25个科技小分队，推动各项措施落到实处。

“通过分析研判灾害影响、落实抗灾措施、强化指导服务等多方面举措，科技人员深入低温雨雪冰冻天气影响地区，分作物、分生育期调查了解灾害性天气影响，分区域、分作物完善防御低温雨雪冰冻灾害技术意见，最大限度降低因天气因素对农业生产带来不利影响。”农业农村部相关负责人介绍，此外，采取现场授课、广播电视、网络平台、微信公众号、短视频等线上线下多种形式为农户开展指导培训，及时了解并帮助解决实际困难和问题，保障春管春耕的顺利进行。

(责编：王震、高雷)
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