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久坐腰背酸痛 这3个动作帮你缓解

人民网记者 闫妍
2024年02月21日09:20 | 来源：人民网
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上班坐着、吃饭坐着、聊天坐着、回家看电视坐着……不知不觉，你已经成为久坐族中的资深一员。久坐带来的健康问题，也在你的身体上慢慢呈现，比如腰背酸痛。应急总医院康复医学科治疗师李倩颖在接受人民网记者采访时表示，久坐对腰椎负荷最大，最容易伤腰。

“很多人都有久坐的习惯，腰椎和肌肉长时间处于紧张状态，易导致腰肌劳损、椎间盘变性等。”李倩颖建议，坐着工作或学习时，要保持上半身挺直，不要向两边歪斜，每半小时到40分钟就站起来活动一下。

针对久坐引起的腰酸背痛，李倩颖向大家推荐了3个简单有效的训练动作，帮你缓解腰部不适。

俯卧伸展

俯卧位，双肘垂直放于肩膀下，深吸气，缓慢支撑起上半身，吐气保持30秒，吸气趴下，重复上述动作，做2至3分钟。

腰部臀桥

仰卧位，屈膝，双手放于身体两侧；臀部收紧，微微抬起，肩、臀、膝在一条斜线上，保持3至5秒，缓慢下放，8至10个为一组，做3至5组。

坐式弯曲

坐在椅子边缘，双手放于膝盖上，缓慢向下弯腰直至双手触碰脚面，保持30秒，重复上述动作，做2至3分钟。（视频制作：实习生李文睿）

(责编：王震、高雷)
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