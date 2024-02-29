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哈啰发布旗下全新平台解决方案

2024年02月29日08:39 | 来源：中国日报网
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原标题：“新共享 大平台 创未来” 哈啰发布旗下全新平台解决方案

　　2月27日下午，哈啰在上海召开“新共享 大平台 创未来”发布会，发布了共享电单车全新平台解决方案。目前共享电单车市场存在较大增长空间，本次哈啰发布的共享电单车解决方案，整合了哈啰在共享电单车领域的技术和经验，通过“硬件+软件+平台”结合的方式，引领行业升级，为共享电单车合作商提供了更多的创新和发展机会，协助中小城市的共享出行行业踏上新的台阶。

　　“在出行场景中，日均3km内短途出行需求超10亿次，这是非常庞大的市场。然而现实中，社会电动车超标车、无序摆放等问题始终存在。”哈啰两轮出行事业部运营总监丁吴聪介绍道，“投放共享电动单车，政府可以更好地进行管理和监管。目前哈啰投放共享电单车的城市，已有约10%共享电单车订单来自于社会电动车出行替代。”

　　本次哈啰发布的“哈式骑”平台，将通过整合硬件、软件和平台资源，为共享两轮行业提供全方位的解决方案，供下游合作商在全国各地更好地开拓市场、运营共享电单车。

　　首先，硬件方面，哈啰将提供符合市场需求和安全标准的共享电单车。据哈啰硬件产品负责人屠琦益介绍，哈啰在共享两轮市场深耕多年，自主设计开发了超过30款车型，通过了市场的考验，赢得了用户的认可。“哈啰的核心技术在行业内一直处于领先地位，我们共获得了超过1200项专利，每一辆车在投放市场之前都会经历超过1000次的测试。”屠琦益介绍，“此外，我们的电池电柜系统、规范停车及安全骑行等的技术沉淀，也处在行业顶尖地位。”

　　据了解，本次哈啰为“哈式骑”平台设计了多种车型，满足不同场景下的使用需求。“我们设计了高性价比的入门车型，也有骑行更舒适的进阶车型，还有动力强劲、续航更久的全能型车型，供合作商自主选择。”屠琦益表示，“无论哪种车型，都将具备高性能、智能化等特点，以满足用户的出行需求，并确保用户的安全。”

　　优质的硬件离不开可靠的软件系统驱动。在软件方面，哈式骑将提供全面的运营管理系统。“经过8年运营，哈啰沉淀了处理海浪数据的技术和能力。在智能营销、智能调度、智能资保、智能故障识别、智能换电、智能区域刻画等领域进行了6大智能引擎的技术沉淀。”哈啰软件产品负责人高月介绍说，“而我们的运维智能管理平台，让员工作业情况实时知晓，足不出户也能轻松管团队。经过与上百座城市的政府合作，我们也提炼出了成熟的城市运营监管平台解决方案。”

　　本次哈啰软件团队，也为哈式骑平台打造了完善的系统。该系统将包括用户端APP、运营端管理系统和数据分析平台等多个模块。用户端APP将提供便捷的用车服务和支付功能，方便用户随时随地进行出行。运营端管理系统将帮助运营商实现对车辆的调度、维修和充电等管理工作，提高运营效率。数据分析平台将对用户行为、订单数据等进行分析，为运营商提供决策支持和业务优化建议。

　　最后，平台方面，哈啰将建立一个全新的共享出行生态系统。该生态系统将整合各方资源，形成一个完整的产业链，通过合作与共赢，各方将共同推动共享出行行业的发展，实现绿色出行的目标。

　　此次发布会的举办标志着哈啰在共享出行领域的又一重要里程碑。作为行业的领军企业之一，哈啰一直致力于推动共享出行的发展和创新。在过去的几年中，哈啰已经建立了完善的共享电单车运营体系和技术平台，为用户提供了便捷、安全、环保的出行选择。而当天发布的“哈式骑平台”将为共享两轮行业带来革命性的变革，哈啰将引领共享两轮行业进行汰换升级，推动行业的健康发展。同时，该解决方案还将为中小城市的共享出行行业提供支持和帮助，共同打造更加智能、高效、可靠的共享出行生态系统。

(责编：曹淼、李源)
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