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中国贸促会：已牵头制定18项国际标准

2024年02月28日20:10 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （焦磊）中国贸促会新闻发言人杨帆2月28日在例行新闻发布会上表示，中国贸促会已牵头制定18项国际标准，近期还编制了2项团体标准。

编制《中国乘用车保值率统计指南》团体标准。该标准由中国国际商会、中国贸促会汽车行业分会等联合编制。随着我国二手车行业的高速发展，二手乘用车保值率成为消费者购车时考虑的重要指标，《指南》内容包括乘用车保值率相关名词、定义以及计算方法，将有助于推动汽车消费及汽车金融行业的健康稳定发展。

编制《对外经贸合作合同知识产权条款指南》团体标准。该标准由中国贸促会商事法律服务中心、清华大学法学院、中国贸促会商业行业委员会联合编制，是中国企业对外经贸合作领域知识产权保护方面的首个团体标准。《指南》列出了货物贸易、服务贸易、技术贸易类别下合同涉及的知识产权条款，将有助于提升企业在对外经贸合作中的知识产权保护意识和纠纷应对能力。

杨帆表示，中国贸促会将及时跟踪国际标准动态，做好顶层设计和前瞻布局，充分发挥标准在高质量发展中的“加速器”作用。

(责编：杨虞波罗、章斐然)
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