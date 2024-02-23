在刚刚结束的“加长版”春节假期里，你是返乡团圆感受家的温暖，还是外出玩耍畅游诗和远方？

龙年春节假期时间长，加之政策、供给、宣传等方面的利好，不少人都选择了“返乡+旅游”的“1+1”式过节安排。 一归、一出之间，也给消费市场带来了不少新变化。

首先，在外打拼的“候鸟”返乡人回到小城，不仅春节档期看电影，咖啡奶茶不能停，而且“炫”完大餐还得去健身房塑体型。据国家电影局发布的数据显示，2024年春节档电影票房达80.16亿元，创造了新的春节档票房纪录，观影人次1.63亿。另据微信联合同程旅行最新发布的《龙年春节消费“新意”观察》报告显示，春节期间各地咖啡馆消费量同比增长超过40%；健身、运动装备购买量同比大涨63%。享受品质生活之余，“烟火气”消费也备受青睐。上述报告显示，各地快餐、小吃线下消费量增幅达到59%与35%，占比甚至超过了大家过年团聚更常选择的正餐。携程日前发布的《2024龙年春节旅行报告》显示，春节返乡潮让“老家游”迎来新春天，大家观美景、赏民俗，携亲朋好友重游家乡，本地游占比上涨至24%。

同时，阖家团圆之后外出旅游，成为了很多人的共同选择。特别是从大年初三开始，各地铁路公路也迎来客流小高峰。来自2024年综合运输春运工作专班数据显示，春节假期，全社会跨区域人员流动量累计22.93亿人次。经文化和旅游部数据中心测算，假期8天内，全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%。国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。

此外，在此次“超长假期”里，大家不仅玩得尽兴，还玩出了花样。

一是民俗游。景德镇、汕头、大同、泉州、洛阳等底蕴深厚、年味浓郁的城市，平台旅游订单均实现100%增长。

二是定制游。平台数据显示，春节期间国内包车向导订单同比增长200%，境外目的地订单同比增长10倍。包个车加向导的春节人均花费约350元左右，单日均价同比上涨14%。

三是出境游。文化和旅游部数据显示，春节假期期间，入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。在互免签证、通关便利和航线恢复利好政策推动下，部分旅行社“新马泰”产品基本恢复到2019年同期水平。文化和旅游部2024年“欢乐春节”在海外近100个国家和地区举办了近500场形式多样、内容丰富的展演项目，并在近20个国家举办“全球彩灯点亮活动”。

作为中国传统节日和中华民族共同的文化习俗，春节随着时代变迁不断丰富和更新。“返乡+旅游”的过年方式不仅给宝贵的春节假期增添了“新意”，也让开年的消费市场喜迎“龙抬头”、唱响“开门红”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞 梁爽

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：史新培

剪辑：史新培 郝雯悦（实习）

设计：林珊珊 赵若楠（实习生）

包装：赵晨



专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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