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中央气象台发布冰冻黄色预警

2024年02月23日10:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月23日14时至24日14时，安徽中南部、浙江西北部、湖北中东部和南部、湖南大部、江西西北部、贵州中东部、重庆东南部等地的部分地区有冻雨或冰粒，冻雨量0.5-5毫米，局地8毫米左右。

防御指南：

1、交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；

2、电力部门要做好电力设施除冰的应对准备工作；

3、对农作物、蔬菜、花卉、瓜果、林业要采取一定的防护措施；

4、行人出门注意防滑。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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