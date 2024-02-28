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我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在上海临港总装下线

2024年02月28日19:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，2月28日，我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机在上海临港总装下线。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在活动致辞中表示，300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线，是我国重型燃气轮机自主创新发展历程中的重要里程碑。8年来，研制全线夜以继日、团结奋战，攻克多项关键技术，贯通设计制造全流程，实现首台样机总装下线，成果来之不易、经验弥足珍贵。

金壮龙强调，后续任务依然艰巨繁重，要坚决落实全国新型工业化推进大会部署，保持战略定力，锚定工程目标，加大政策支持和资源投入，大力推进关键核心技术协同攻关，团结协作、攻坚克难，锲而不舍、久久为功，确保早日完成项目研制任务。要始终把质量和安全放在首位，精心组织调试试验，切实做到技术风险可控、进度节点可保。要充分发挥“链主”企业龙头作用，深化上下游、大中小企业融通发展，集聚地方产业优势，化点成珠、串珠成链、成组连线，加快构建我国重型燃气轮机产业生态，促进产业高质量发展。

据了解，300兆瓦级F级重型燃气轮机是我国首次自主研制的最大功率、最高技术等级重型燃气轮机，对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著的带动辐射作用，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。国家电投集团作为项目实施责任主体，联合哈电集团、东方电气集团、上海电气集团组建了联合重燃公司，负责具体实施。首台样机由上海电气集团总装制造，北京、辽宁、上海、江苏等19个省市200余家企业、科研院所、高校等参与研制。

(责编：申佳平、章斐然)
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