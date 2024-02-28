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中国贸促会：年初以来，已组织多批次中国企业家出海访问

2024年02月28日18:07 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会。会上，中国贸促会新闻发言人杨帆介绍，年初以来，中国贸促会已经组织多批次中国企业家出海访问；近期，正在积极筹备赴欧洲、中亚、大洋洲等多个企业出访团组，为中外企业互利合作牵线搭桥。

据介绍，1月28日至2月6日，中国贸促会会长任鸿斌率中国企业家代表团访问马来西亚、新加坡和日本，此访既是中国工商界今年首次集体出访，也是中国贸促会组织中国企业与国外对口机构、企业开展的机制性经贸交流活动。

杨帆表示，这次出访活动丰富、成果丰硕，组织洽谈对接、企业座谈、城市推介等活动100多场次，签署合作备忘录、意向合作协议等50多项；举办了第16届中国—马来西亚联合商务理事会年度会议暨庆祝中马建交50周年经贸合作论坛、第二届中新商务理事会会议、2024年中新经济合作论坛、中日经济界对话会等系列经贸活动；举行了2025年日本大阪世博会中国馆开工仪式，还组织了多场第二届链博会路演推介，并签署多个参展意向书。

(责编：王震、章斐然)
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