人民网北京2月28日电 （记者王震）28日，中国贸促会召开2月例行新闻发布会。会上，中国贸促会新闻发言人杨帆表示，中国贸促会所属的专利商标事务所（简称专商所）和中国专利代理（香港）有限公司（简称港专公司）被誉为中国知识产权代理界“排头兵”“国家队”。去年，中国贸促会做精做优知识产权服务，取得了可喜的成绩，主要工作可以简单概括为“五个再”。

一是助力中国企业海外知识产权保护和布局再创佳绩，专商所代理中国企业在国外提交专利申请量同比增长19.11%，商标申请量同比增长25.2%。港专公司提交相关专利申请量同比增长6.43%。

二是推动优化营商环境再立新功，承办多起复杂的涉外知识产权维权案件，帮助企业维护合法权益，比如专商所承办的“野格”商标维权案件，被北京知识产权法院评为规制商标恶意注册典型案例。

三是深度参与全球知识产权治理再谱新篇，深度参与国际保护知识产权协会（AIPPI）、国际商标协会（INTA）等国际组织工作，为知识产权国际治理贡献中国智慧。我们正全力筹备2024年AIPPI杭州世界知识产权大会，这是AIPPI成立120多年来，首次在中国举办世界知识产权大会。

四是提升知识产权服务效能再上台阶，在首届链博会设立知识产权服务工作站，实现参展企业首次在国内展会现场申请知识产权。全年举办商标国际注册、打假维权、企业知识产权保护等宣传和培训活动148场，惠及近2万人。

五是加强知识产权国际合作再开新局，举办首届全球工商法治大会，与世界知识产权组织共同举办女性创新者、企业家座谈会，就知识产权议题深度交流研讨。我们也正在积极筹办第二届全球工商法治大会。

下一步，中国贸促会将持之以恒强化知识产权服务，做优专利商标申请业务，支持企业海外知识产权布局和维权，拓展知识产权国际合作，为建设知识产权强国作出更大贡献。

(责编：王震、章斐然)

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