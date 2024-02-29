商务部：继续推动外资24条各项举措加快落地见效
2024年02月29日08:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月28日上午，商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（外资24条）有关落实情况。
商务部表示，为致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，更大力度吸引和利用外资，商务部会同相关部门广泛听取外资企业对中国营商环境的关切和诉求，报请国务院印发了外资24条。文件出台尽管只有半年多时间，但在相关部门的通力协作下，外资24条的大部分措施已落实或取得积极进展。下一步，商务部将与有关部门、地方一道，继续推动外资24条各项举措加快落地见效，并听取外资企业意见建议，开展落实情况的全面评估，不断改进工作，增强外资企业的政策获得感。
中国美国商会、美中贸易全国委员会、中国欧盟商会、英中贸易协会、中国德国商会、中国瑞士商会、中国丹麦商会、中国日本商会、中国韩国商会等9家在华外国商协会和60多家外资企业代表参会。与会人员高度赞赏中国政府为改善营商环境作出的巨大努力，表示许多举措已直达企业、效果良好，受到外资企业普遍欢迎，进一步稳定了预期，坚定了投资中国的信心。
(责编：孙红丽、吕骞)
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