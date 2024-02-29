郁琼源 于文静

原标题：我国农村人居环境持续改善

近年来，我国农村人居环境持续改善，2023年全国农村卫生厕所普及率超过73%，农村生活污水治理（管控）率达到40%以上，生活垃圾得到收运处理的行政村比例保持在90%以上。这是记者28日从农业农村部了解到的消息。

农业农村部有关司局负责人表示，2023年我国总结推广“千万工程”经验，宜居宜业和美乡村建设有力有效。各地深入实施乡村建设行动，加快补上农村公共基础设施短板，有序推进农村人居环境整治提升，全国开展清洁行动的村庄超过95%，村容村貌明显改善。

据了解，2024年有关部门将务实推进乡村建设行动，从农民最迫切的现实需要入手，谋划推动农村基础设施和公共服务普及普惠、以小见大、以点带面、可感可及的关键要事，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。

(责编：罗知之、陈键)

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