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人大代表连麦共议电商直播：农民和土特产都有了新的“出路”

2024年02月29日09:02 |
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“这些枸杞都是我们的农户，通过双手种植出来的，我介绍给网友们，让网友们吃到正宗的宁夏枸杞和黄花菜。”2月26日晚，在快手直播间，被称为“拇指作家”的全国人大代表马慧娟热情地推荐着家乡的好物。

当晚，《农民日报》联合快手发起“人大代表推荐家乡好物”直播，邀请多位全国人大代表走进直播间，分享家乡土特产，听取网友建言建议，并讲述自己作为全国人大代表的履职故事。农民日报新媒体中心、快手公益、快手三农共同参与支持，1个小时的直播吸引199.2万人次观看。

直播为农民提供就业新出路

谈及短视频+直播的作用，进线连麦的代表说，通过直播+电商、直播+旅游等，不仅将当地土特产卖出去，也给当地农民提供了就业的新渠道，有效带动增收致富。

马慧娟第一个连麦进入直播间，1980年出生的她是宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村村民。她在种地、打工之余，坚持用手机写作，在网上发表了近百万字的散文、随笔，因此她被大家亲切地称为“拇指作家”，她的小说《出路》收到广大读者的好评，她表示快手等短视频平台的出现，实际上为大家找到一条新的“出路”。

作为较早接触网络的人，马慧娟对短视频和直播给当地带来的变化有深切的感受。直播中，她主要分享了产自红寺堡区的两款好物——宁夏枸杞、黄花菜。她希望，通过平台把家乡的特产卖到全国各地。

“在乡村振兴的过程中，我们的好风景、好产品、好的乡村面貌，都可以通过短视频得到展现，吸引人来购买产品，来乡村旅游，可以说，它给大家打开了一条新的出路。”马慧娟说，特别是电商直播，给农民创业增收找到了新的出路，也给普通人提供了更多机会。

她还以身边的人举例说：“通过大量的电商培训，大家逐渐掌握了直播的技能。我就看到邻居的小媳妇，每天把橱窗里的好物去做分享，把我们家乡红寺堡的好物分享出去。他们也在慢慢琢磨，怎样做得更好，这调动了大家的积极性，给大家提供了就业新渠道。”

在与《农民日报》连麦中，来自甘肃陇南的全国人大代表梁倩娟带来了家乡好物桑葚山楂条、槐花蜜等。“每年的春天，我们这边山上都是漫天遍野的槐花，连空气都是甜的。如果经常用嗓子，可以喝点我们这里的槐花蜂蜜水，槐花蜜在1号链接。”在直播间，梁倩娟熟练地介绍着家乡的槐花蜜。

2013年，在广东打工的梁倩娟得知陇南市要大力发展电子商务，她辞职回到家乡，投身电商创业，致力于推广销售陇南的土特产，次年创办了自己的网店“陇上庄园”。从一根网线、一台电脑的小作坊，到现在的直播带货达人，她用自己的实际行动，带动当地农民就业致富增收。

谈及短视频和直播带来的变化，梁倩娟说，通过直播镜头，不仅可以向外界展示家乡的风光，直播间还能卖农产品，还能推介旅游，还能帮找工作，它已经实现多元化发展。

一个直播间可带动30多个新职业

近年来随着短视频和直播的发展，越来越多的人利用直播带货。直播在整合和激活产业链上下游协同发展，促进就业的同时，也创造了新职业。

中国人民大学中国就业与民生研究院于2月27日发布的《直播平台就业价值报告（2023）》称，直播电商的在线交易额每增加一亿，可以带动就业岗位增长约1100人。带动就业的“动能”不仅来源于一个直播间可带动30多个新职业，同时直播电商和产业的融合，也为上下游产业链带动了大量的就业机会。

梁倩娟深有体会。在直播间，她分享了通过直播带动当地妇女就业的故事。她说，有电商基础或有意愿学习做直播的，她会教她们做直播，即便不会做，也可以做供应链供货。“这是我们当地的一位阿姨和儿媳妇一起做的花椒，她供给我，让我在直播间帮她卖出去。”在直播中，她顺手拿起手边的花椒说道。

在今年全国两会上，她将带来两条建议，其中一条就是立足于电商本行，建议进一步引进高质量人才。

据了解，今年，快手电商还将正式推出“快手电商兴农计划”，预计全年投入近百亿流量及亿元现金资源，持续扶持优质农产品商家，同时，快手电商还将通过降低农产品入驻门槛、推出新农人定期培训计划、为优质农产品打标等多项举措，全面助力农产品商家成长。快手公益发起的“共享直播间”项目，在今年还将帮助更多乡村振兴的标杆用户建立乡村振兴直播基地，带动更多人就业。（农民日报·中国农网记者 陈晨）

（来源：农民日报客户端）

(责编：董童、李源)
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