本报记者 万玛加 王雯静

原标题：首例克隆藏羊在青海诞生

28日，记者从青海省西宁市动物疫病预防控制中心获悉，由西北农林科技大学团队联合青海省西宁市动物疫病预防控制中心培育的“克隆藏羊”在青海顺利出生。这是世界首例体细胞克隆顶级种用藏羊，这也是国内首次采用体细胞克隆技术对现存藏羊群体中的优良个体进行种质复原保存，并用于良种藏羊高效繁育。

首只克隆藏羊于2月25日17时44分诞生，重3.4千克。本次体细胞克隆研究选择3只优良欧拉型良种公羊和1只母羊作为供体，克隆胚胎移植的43只受体羊初检妊娠率达58.1%，120天怀孕率达37.2%。截至2月27日，已有2只克隆藏羊诞生，还有13只受体羊处于产羔期。

藏羊是我国三大原始绵羊品种之一，青海是藏羊主产区。藏羊养殖业是青藏高原农牧民收入的主要来源之一，但藏羊的繁育效率不高、优秀种公羊利用率低等因素制约产业发展。西北农林科技大学团队联合西宁市动物疫病预防控制中心，在青海省科学技术厅的支持下，从2018年一直致力于牦牛藏羊胚胎工程应用技术的研究。

“体细胞克隆技术可以将顶级种畜遗传信息100%复制扩繁。我们在已建立的奶牛、山羊高效体细胞克隆体系基础上，将相关技术运用到藏羊上，获得青藏高原良种藏羊克隆的成功。”西北农林科技大学教授苏建民介绍，克隆藏羊的诞生，意味着优质种羊遗传资源被充分利用，将为当地农牧民的增收，以及当地种业的发展提供科技力量。

(责编：罗知之、陈键)

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