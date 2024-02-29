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“深海一号”二期综合处理平台安装完成

2024年02月29日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：“深海一号”二期综合处理平台安装完成

科技日报北京2月28日电 （记者操秀英）记者28日从中国海油获悉，随着最后一个模块吊装就位，“深海一号”二期综合处理平台海上安装作业全部完成，标志着我国南部海域首个“四星连珠”海上天然气田生产集群顺利建成。

据介绍，“深海一号”二期工程综合处理平台位于距离三亚市约90公里的海南崖城海域，由下部导管架和上部生产设施组成，总高约136米，相当于近49层居民楼高度，总重量超过1.4万吨，相当于9000余辆小汽车的重量。本次吊装的上部生产设施总重超过7500吨，甲板片投影面积相当于5个标准篮球场大小。高度超过100米的导管架“底座”已提前安装在近90米深的海底，并通过12根钢桩打入海床之下105米，确保这个“海上巨无霸”能在强台风下稳如泰山。

“施工期间东北季风盛行，海流速度较正常海域大三倍以上，我们投入国内最大海洋油气工程起重船‘蓝鲸7500’，采用流速监测预警、精确导向限位等多种措施，攻克恶劣海况吊装技术难题，确保海上吊装安全高质量完成，就位精度要求达到毫米级。”中国海油“深海一号”二期工程总包项目经理郭庆说。

据中国海油“深海一号”二期项目经理刘康介绍，此次安装的“深海一号”二期综合处理平台是接收处理深水油气的关键设施。它与崖城气田生产平台共同构成“四星连珠”海上天然气田生产集群，将成为我国南部海域海上天然气处理和集输的一个中心枢纽，为进一步提升我国海上天然气产能奠定更为坚实的基础。工程全面投产后，可使“深海一号”超深水大气田储量从1000亿立方米提升至1500亿立方米，年产量从30亿立方米提升至45亿立方米。

(责编：罗知之、陈键)
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