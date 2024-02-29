人民网北京2月29日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行与上海市在沪举行工作座谈会，共商上海国际金融中心建设大计，共推金融高质量发展重点任务落实落地，更好服务国家战略、助力金融强国建设。

中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，支持上海高质量发展和“五个中心”尤其是国际金融中心建设，是中国人民银行的一项重要任务。中国人民银行将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统(CIPS)功能，拓宽覆盖范围。加大与上海在科技金融、绿色金融等方面的工作对接和推进力度，共同做好“五篇大文章”。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经