人民网北京2月29日电 （记者孙博洋）2月25至29日，2024博鳌健康食品科学大会暨博览会（以下简称“FHE2024大会”）在海南博鳌举办，来自行业内的专家学者及从业者就食品健康、食品科技创新等议题进行了探讨交流。

会上，FHE大会主席、中国工程院院士陈君石表示，相较于往届，FHE2024大会内容更加丰富、科学水平也更高，发表主题报告的专家增加至300位次，用于进行产品展示的展位达79个，参会人数也创下新高。大会设置了食品法规与标准、新技术与新产品、DRR（降低疾病风险声称）食品、食药同源、益生菌益生元后生元、运动食品、特殊医学用途配方食品七大板块，相关领域知名科学家围绕主要议题发表报告，并针对产业发展过程中遇到的具体问题进行研讨，为产业发展把脉、问诊、开良方。

产业发展离不开政策的支持。作为我国唯一的医疗特区，近年来，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（以下简称“乐城先行区”）迎来多重利好，政策优势深化拓展，成为相关产业发展的沃土。

会上，海南省政府副秘书长张华伟表示，海南省将持续打造法制化、国际化、便利化的营商环境，推动各项政策落地见效，进一步加快推动境外特医食品、保健食品等在乐城先行区的使用，充分发挥政策优势，推动技术创新，发展相关产业，更好地造福广大人民群众。

国家卫生健康委食品司副司长田建新表示，未来，要强化企业科技创新的主体地位，鼓励企业家与科学家深度合作，高质量推动科技成果的转化，国家卫生健康委将继续依照职责努力在标准制定、“三新食品”审批和营养化转型等等方面为产业发展提供应有的支持。

国家市场监督管理总局特殊食品安全监督管理司副司长刘松涛表示，良好的发展环境和专业的监管服务是产业发展的重要保障。过去一年，市场监管总局不断完善准入制度，引领产业稳步发展；严格监督检查，保障特殊食品质量安全；创新监管措施，服务经济社会大局。在社会各界的共同努力下，全国特殊食品抽检合格率保持高位，安全形势持续稳定向好。

国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，推进新时代我国食物系统转型升级，需要遵循多元供给、营养导向、绿色低碳、营养可持续发展原则等4个原则。他建议，推动食物系统转型发展，一是要强化政策引导；二是要强化科技支撑；三是要强化制度建设；四是强化食育科普。

中国工程院院士陈坚表示，作为一项高技术产业，未来食品产业的发展趋势是食品技术、生物技术和信息技术的高度融合。他认为，当前，食品产业正在进入大规模、大业态、大市场、大龙头、大集群、大安全、大品牌、大合作的“大”时代，如何发展食品科技、丰富生物产业内涵，是食品产业面临的重要任务和挑战。因此，现在比以往任何时候，都需要生物与食品在科学、技术、产业等领域全方位多层次的交叉与融合。

中国工程院院士、北京工商大学教授孙宝国表示，食品工业的根本出路在于现代化，而食品工业现代化是历史发展的必然。他认为，食品工业现代化要与时俱进，也要循序渐进，由手工操作向机械化、自动化、智能化、智慧化发展；要先传承再创新，先将科学问题研究透彻，再实现关键技术和装备的突破，逐步实现由“仿”到“创”的跨越，甚至发明颠覆性技术；要突破装备短板。

中国工程院院士庞国芳表示智慧食品必须要有智慧化的检测技术来保障安全。信息化为各行各业带来了千载难逢的机遇，把信息化技术和检测工作关联起来，会取得突飞猛进的进步。

国际食品科学院院士、北京工商大学教授罗云波表示，食品企业正在通过科学技术打造智慧食品的产业模式、生产方式，进而促进企业自身及食品产业的高质量发展。智慧食品提供给个人的营养更加精准、更加有的放矢，能够更好满足人们对营养健康的需求，尤其是满足人们个性化的营养需求。

会上，主办方还发布了2024博鳌健康食品科学大会暨博览会倡议书。倡议书提出，共同推动智慧食品的发展，为“智慧健康”事业做出更大贡献。

(责编：王连香、吕骞)

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