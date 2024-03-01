人民网记者 李栋

人勤春来早，眼下，我国由南向北正加紧春耕备耕。多部门按下农资供应“保障键”，确保农业生产有序进行。

夏粮是全年粮食生产的第一季，主要包括夏收的谷物、豆类和薯类，做好春耕备耕工作，对稳定全年农业生产至关重要。

据农业农村部农资保供专班调度，截至2月底，省、县两级化肥下摆到位率分别为71.2%、60.5%，省级到位率比去年同期快1.7个百分点。受近期低温雨雪冰冻天气等因素影响，县级到位率同比低1.6个百分点，主要化肥品种供应稳定，能够满足春耕用肥需要。

其中，海南省春耕所需化肥已全面到位，吉林、辽宁、山东、新疆等省（区）进度超八成，华南、四川盆地、西北地区近八成，内蒙古、黑龙江农时偏晚，目前到位进度刚过五成。

为做好全年特别是春耕期间化肥保供稳价工作，国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》（以下简称《通知》），全面部署春耕化肥保供稳价工作。

《通知》要求，各省份要优先保障化肥及生产原料水路、公路运输通畅，确保公铁水等接驳站点高效集疏。铁路要严格落实农用化肥铁路运价优惠政策，充分利用铁路专用线和联运转运衔接能力，满足重点时段、重点区域、重点肥种调运需求。

国家发展改革委相关负责人表示，化肥调入大省要推动农资流通企业加快备肥进度，及时有序投放市场，确保终端销售网点货源充足，化肥供应不断档、不脱销、不误农时。“供销合作社系统企业要充分发挥农资流通主渠道作用，加大适销对路品种备货力度。中国农业生产资料集团有限公司等重点农资流通企业要提高应急保供能力，积极发挥保供稳价作用。”

农时不等人，春耕正当时。近期，农业农村部组织实施奋战120天夺取夏收粮油丰收行动，派出工作组和科技小分队从“雨水”至“夏至”集中开展生产指导、单产提升、防灾减灾、病虫防控等工作，力争夏粮丰产丰收，为全年粮油生产夯实基础。

据介绍，行动将紧紧围绕粮油高产稳产、高位增产，突出重点区域、紧盯关键农时，狠抓田间管理、强化防灾减灾，全力以赴打赢夏收粮油丰收第一仗。

“行动具体包括：下沉一线包省包片、小麦油菜大面积单产提升、科技小分队指导服务一月行。及时了解并协调解决各地在小麦油菜春季田管中农资供应、政策落实等方面存在的困难问题，及时提出对策建议，确保春季田管各项措施落实落细，夯实夏季粮油丰收基础。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王连香、吕骞)

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