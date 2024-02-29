人民网北京2月29日电 （焦磊）日前召开的中央财经委员会第四次会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

业内分析认为，大规模设备更新和消费品以旧换新可促进制造业投资，消费将受到更多重视，也是去年年底召开的中央经济工作会议所提出“着力扩大国内需求”的政策延伸。

“当前经济的主要压力是宏观总需求不足和微观主体信心不振，扩大有效投资、刺激耐用品消费是稳增长稳信心的重要抓手。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒分析，当前，固定资产投资中，按构成分，设备工器具购置占比在18%左右；按建设性质分，改建投资占比在14%左右。汽车、家电等耐用消费品占限额以上企业商品零售总额比重在35%左右。推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励耐用消费品以旧换新，有助于加快投资和消费增速，加快经济恢复步伐。

此外，罗志恒表示，设备更新和以旧换新还具备其他两点积极作用：提升先进产能、淘汰落后产能，加快市场出清和物价企稳回升；加快产业转型升级，推进绿色低碳发展。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，从经济层面来看，该政策旨在通过激发市场活力和增强内需，以应对当前复杂多变的国内外经济形势。设备更新和消费品以旧换新不仅能直接拉动制造业投资和相关产业链的发展，还能有效促进消费升级，进而带动整个经济体系的良性循环。在更深层次上，这是对供给侧结构性改革的深化，通过引导市场进行设备更新和消费品的升级换代，来提升整个经济的质量与效率；同时也是对绿色发展理念的践行，通过鼓励以旧换新，促进资源的节约和循环利用，推动经济社会可持续发展。

会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。近年来，我国在汽车、家电等耐用消费品上不断进行创新研发，已经实现在科技创新和市场占有率上领跑或并跑，并迎合了我国居民消费的升级态势，是推动消费升级的重要体现。

会议强调，对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者。

此前，政策便在设备更新相关专项贷款上给予过货币资金支持。2022年9月，中国人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。该专项再贷款额度为2000亿元以上，政策支持领域为充电桩、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。

当前背景下，财政和货币的工具箱应如何配合？

对此，罗志恒提出四点建议：落实好固定资产加速折旧、税费减免等优惠政策；扩大政府绿色采购范围，加大政府采购支持力度；中央和地方财政共同出资，采用补贴、以旧换新、积分奖励等多种方式，引导企业和居民选购；通过央行专项再贷款和财政贴息，加大中长期贷款支持力度。

“在财政货币工具上，对此次政策有诸多施展空间。”朱克力表示，财政政策方面，可通过增加财政补贴、实施税收优惠、加大政府采购力度。货币政策方面，可通过降低贷款利率、优化贷款结构、提供专项贷款等方式，来引导金融机构加大对相关领域的信贷支持力度。此外，还可考虑运用市场化手段，如发行绿色债券、设立专项基金等，来引导社会资本参与相关领域的投资和发展。（实习生张泊洋、陈文雅对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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