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工商银行召开服务上海国际金融中心建设座谈会

2024年03月01日08:30 | 来源：人民网
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2月28日，中国工商银行在上海召开服务上海国际金融中心建设座谈会，深入学习贯彻党中央决策部署，系统谋划服务上海国际金融中心建设的具体举措。工商银行党委书记、董事长廖林出席会议并讲话，党委委员、副行长张伟武主持会议，高级业务总监田枫林出席会议。

会议指出，工商银行作为国有大型商业银行，必须以强烈的责任意识服务好上海国际金融中心建设，认真谋划实施专项服务方案和配套政策，切实发挥好大型金融机构的引领作用，为加快建设金融强国、推进中国式现代化贡献更大力量。

会议强调，全行要坚持主动发力、持续发力、靠前发力，多措并举助力上海国际金融中心建设不断实现新的突破提升。一是站位要高，把服务上海国际金融中心建设作为一项重要政治任务，不断提升政治自觉、思想自觉、行动自觉，扎实推进各项工作；坚持“四个放在”，把支持上海国际金融中心建设与走好中国特色金融发展之路、助力建设金融强国结合起来，一体做好长三角一体化发展、上海“五个中心”建设、浦东新区综合改革等金融服务工作。二是格局要大，强化国际视野、世界眼光、金融思维，紧扣增强上海国际金融中心的竞争力和影响力，突出跨境金融、离岸金融等重点领域，统筹发展和安全、开放和安全，在合规前提下，勇于打破思维定势和路径依赖，提出新想法新举措，大胆探索、先行先试，持续提升服务质效。三是措施要实，主动对接发展需要和客户需求，找准找好工作切入点和着力点，提出务实管用的举措。坚持与时俱进，结合最新政策要求和形势变化，不断提升工作针对性、有效性。四是行动要迅速，完善组织推动机制，加强总分行、境内外、机构间系统集成、高效协同，抓实重大措施落地见效，彰显大行担当。

工商银行首席交易官，总行相关部门负责人、在沪机构主要负责人，部分综合化子公司主要负责人参加会议。

(责编：曹淼、李源)
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