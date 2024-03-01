2月27日至28日，中国银行党委书记、董事长葛海蛟在四川成都、湖南长沙开展城市房地产融资协调机制专题调研，确保金融服务落实落地，推进“白名单”项目融资持续取得新进展。

葛海蛟指出，中国银行积极践行大行担当，充分发挥全球化优势和综合化特色，以全方位、多维度金融服务助力房地产行业平稳健康发展。城市房地产融资协调机制建立后，中国银行高度重视、迅速响应，强化组织领导，成立由行长担任组长的总分行两级工作专班，调配专业骨干力量高效组织项目评审，从七个方面出台15条具体措施，积极抢抓协调机制“第一落点”，在多地实现机制清单内首笔贷款投放，持续满足房地产企业合理有效需求，为房地产市场平稳健康发展提供有力支撑。

葛海蛟表示，中国银行各地机构要进一步确保住房和城乡建设部、国家金融监督管理总局有关支持政策传达理解掌握到位、工作责任落实到位、政银企信息沟通到位，不断提升工作质效。要主动响应、积极对接，助力搭建行之有效的政银企沟通平台，以协调机制“白名单”为抓手，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。要分类施策、逐一甄别，按照市场化、法治化原则进行项目评估，启用审批授信绿色通道、明晰统一风险偏好、加大前置风险审批力度等措施，优化审批流程、缩短审批时限。要科学谋划、快稳结合，与城市政府住建部门密切协同，做好项目全周期管理和全流程跟踪，确保金融“活水”精准“滴灌”，切实促进金融与房地产的良性循环。

据悉，截至目前，已有171个城市通过协调机制向中国银行推送了项目。中国银行已经批复及正在审批的项目超过100个，金额超过300亿元，正在进行评估的项目近2500个。

(责编：曹淼、李源)

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