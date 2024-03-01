人民网北京3月1日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，2月29日，农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会。会议强调，坚持把农业农村科技创新作为保障国家粮食安全、加快建设农业强国的根本保障和基础支撑，强化农业农村科技战略咨询，行政、学界双线发力，加快推动实现高水平农业科技自立自强。

会议指出，战略咨询在农业农村科技创新体系中具有关键引领作用。要把农业农村科技战略咨询作为创新先手棋，发挥战略科学家作用，围绕农业农村科技发展趋势研判、科技资源战略布局、科技创新体系重构、科技管理机制优化等重点领域，搞好前瞻谋划、精准把握，以高质量的决策咨询推动高水平的科技创新。

会议要求，战略咨询委员会要围绕农业农村科技重大战略重大任务重大项目开展咨询服务，履职尽责推动农业农村科技创新。锚定农业强国建设目标，紧扣国家战略需求，紧盯国际科技前沿，开展趋势性、前瞻性重大问题研究，找准农业农村科技创新战略突破方向。突出应用导向，面向产业紧迫需求，把准研究方向、选准研究课题，凝练科技创新重大项目清单。围绕构建梯次分明、分工协作、适度竞争的农业科技创新体系，明晰各层各级涉农科研机构的角色定位、主攻方向、重点任务和机制保障等，研究提出建设性意见和建议，不断提升农业农村科技创新体系整体效能。研究建立健全激励有效、约束有力的科研管理制度，加强科研诚信、学术学风建设，形成良好的创新生态。

(责编：方经纶、吕骞)

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