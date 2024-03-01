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中小企业运行回升向好

本报记者 李芃达
2024年03月01日09:11 | 来源：经济日报
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原标题：中小企业运行回升向好

中国中小企业协会日前发布数据显示，1月份中国中小企业发展指数再次回升至89.2。“指数比上月上升0.2点，这源于政策的有效衔接、接续发力。”中国中小企业协会专职副会长朱玉分析，近期财政、就业、产业、科技、环保等政策协调配合的态势越发明显，减税降费效果逐步显现。

消费拉动效应明显

指数回升得益于节日带动消费需求回暖。“节日拉动内需效应明显，市场活跃度有所恢复，消费对经济的支撑作用日益突出。”朱玉介绍，在分项指数中，市场指数升幅最大，环比上升0.4点。需求上升带动生产恢复、销售向好。所调查的8个行业中，7个行业国内订单指数、6个行业销量指数和5个行业销售价格指数有所上升。

消费对于中小企业经营向好至关重要。为进一步激发春节期间消费市场活力，商务部推出燃冬冰雪、腊八国潮、春日焕新等节日消费场景。其中，以老字号为代表的国潮热为消费市场注入新动力。“山东‘老字号年货节’5天吸引了超6万人次参观采购。”商务部副部长盛秋平介绍，泉州利用民营企业品牌优势，在运动鞋和纺织服装领域，组织200多家国潮企业参与，打造集发布、展示、交易于一体的新国潮消费中心。

此外，商务部于1月18日启动全国网上年货节。活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。“1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%；1月份，重点监测电商平台销售额同比增长20%。”盛秋平说。

“电商已成为节日消费主要渠道之一，其不断增长的市场规模可以为中小商家提供丰富订单。同时，网络消费有大数据支撑，通过用户画像分析等技术手段，更好聚焦细分领域、优化调整商品、打造专属品牌。开年以来，各大电商平台纷纷给予中小商家更多流量扶持，有效降低其线上营销成本。”中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛说。

例如，阿里妈妈日前发布面向所有淘宝和天猫商家的开年领跑三大计划，以优惠券补贴方式，降低商家在推广上的成本。同时，计划整合多项产品资源和定制化服务权益，让更多中小商家获得实实在在的生意。

“开年是商家密集上市新品的关键期，在此阶段抢订单、占市场对提振全年销售业绩至关重要。”阿里妈妈效果广告运营中心及市场部总经理周文芳告诉记者，一方面，真金白银的营销补贴将激发商家经营主动性，增长越多、返点越多，最高可得奖励金额100万元；另一方面，平台利用数字技术，帮助中小商家精准识别目标用户、了解受众喜好，让新品在前期设计、中期生产、后期定价，以及物流仓储、上市时间等各个环节有的放矢，在获得更多生意的同时，保障其获利最大化。

营商环境持续优化

新年伊始，昆山禾振瑞新复合材料有限公司接到一笔来自欧洲的订单，仓储车间内，叉车往来穿梭，工作人员抓紧安排产品发货出仓，一派忙碌景象。“我们的新工厂已经投入使用，年产能达3万吨，年产值在5亿元左右。2024年前两个月，公司销售额同比增长60%。”昆山禾振瑞新复合材料有限公司董事长张炜说。

节前为了赶工期，中小微企业加紧生产，开工率有所回升。中国中小企业协会数据显示，1月份，完全开工的企业占42.3%，比上月上升9.9个百分点。在松德刀具（长兴）科技有限公司生产车间，一台台机床高效运转，忙着加工各种类型的精密数控刀具。“进入2024年，生产线一直处于满载状态，订单已经排到4月份了，车间设备几乎保持24小时运转。”公司副总经理李陇涛告诉记者，企业生产的镗刀产品规格齐全，加工范围从直径2毫米到直径4.2米，能够满足不同客户需求。个性化定制服务和成套解决方案让产品更适用于航空、船舶、汽车等诸多领域，深受市场青睐。

企业迎来“开门红”离不开良好的营商环境作支撑。春节过后，全国多个省份召开“新春第一会”，优化营商环境成了会上的高频词。辽宁向全社会释放下好优化营商环境先手棋，坚决打好打赢攻坚之年攻坚之战的鲜明信号；上海提出持续打造贸易投资便利、行政效率高效、政务服务规范、法治体系完善的国际一流营商环境；安徽将进一步营造民营经济发展壮大的社会氛围，以更大力度激发经营主体创新创业创造热情……

“近年来，在国家和河南省的政策利好下，我们在太阳能光伏组件、分布式光伏电站等领域进展较快，但公司也遇到一些新问题。”郑州中熙能源股份有限公司总经理朱弈帆说，虽然河南省已经印发了《关于加快新型储能发展的实施意见》，但仍缺乏具体落实细则和相关产品的验收标准，这不仅影响了工业企业自建储能设备的积极性，也限制了企业发展脚步。目前，浙江等地相继出台用户侧储能系统并网服务管理细则，如果河南也能出台相关政策，将为储能行业带来更多发展机遇和市场空间。

“调查发现，中小企业在市场准入方面存在条件、标准、资质不平等问题。而土地、用能、排放等要素市场化配置机制不健全，选择性执法、行政机关小过重罚、滥用刑事手段等也破坏了中小企业营商环境。”朱玉建议，下一步，要落实好促进民营企业发展壮大的措施，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面出台和落实一批标志性举措。建设市场化、法治化、国际化的一流营商环境，推进强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新等工作。

培育更多专精特新企业

向专精特新方向发展是中小企业壮大的必由之路。工信部数据显示，我国已累计培育10.3万家专精特新中小企业，其中“小巨人”企业达1.2万家。多个省份也明确了新的一年培育专精特新中小企业的目标任务：天津提出新增专精特新企业500家、创新型中小企业1000家；广东将遴选一批“链主”企业和专精特新企业，新培育超250家省级制造业单项冠军企业；浙江提出新增国家单项冠军企业（产品）20家、专精特新“小巨人”企业300家以上。

“各地应该根据自身资源禀赋和区位优势以及产业链发展特点，聚焦细分领域培育专精特新企业。地方政府部门应为专精特新企业打造一套提供融资、人才引进、成果转化落地等一系列系统性、多方位的政策组合拳。”朱玉说。

作为浙江省嘉兴市重点打造的千亿级产业集群，当地新能源汽车产业呈现较快发展态势，该领域共有185家企业，业务涉及从整车到电池、电机、电控再到零部件、汽车电子、新材料等各个环节。“我们将组织举办新能源汽车相关活动，为促进新能源汽车产业创新、打造专精特新企业发展高地作出贡献。”长三角（嘉兴）专精特新企业服务基地相关负责人表示，基地将根据不同县（市、区）新兴产业发展需求，梳理产业链，打造专精特新产业园。引进智能制造、数字经济产业、生态绿色产业、现代服务等领域的专精特新企业，打造集规模生产、研发测试、现代服务于一体的专精特新产业园。

“国家层面要在资本市场培育、服务体系建设、财税金融支持、数字化转型、产业融通发展等方面为企业发展保驾护航。”朱玉表示，具体而言，在资本市场培育方面，将创造更加公开、透明、可预期的政策环境，继续发挥好资本市场支持专精特新中小企业的作用。在服务体系建设方面，充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，建立贯通国家、省、市、县各级中小企业公共服务机构的全国中小企业服务“一张网”，与政务服务平台加强互联互通，为中小企业提供“一站式”服务。

(责编：方经纶、陈键)
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