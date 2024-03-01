本报记者 王轶辰

原标题：新能源车与电网互动提速

新能源汽车与电网的联系日益紧密。2月26日，南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司与蔚来能源投资（湖北）有限公司签署协议，双方将选择合适场所共同建设换电站，并将充换电站、储能站、可调负荷等聚合资源接入虚拟电厂平台，推动换电站作为分布式储能在虚拟电厂项目上的应用。双方还将在电池回收和梯次利用等领域展开全面合作，提升资产运营效率和效益。

近年来，我国新能源汽车普及程度越来越高，保有量持续增加。乘联会数据显示，2023年我国新能源汽车累计零售773.6万辆，同比增长36.2%。快速增长的新能源汽车，将给能源转型带来深远影响。

一方面，大量充换电设施建设给配电网接入能力带来了较大挑战，不仅占用了配电的可用容量，还使居民用电负荷增加，导致电网局部过载。另一方面，每一辆电动汽车其实都是一个大型“充电宝”，对电网来说又是重要的可控负荷和灵活性调节资源。

如果能通过充换电设施将新能源汽车与供电网络相连，构建新能源汽车与供电网络的信息流、能量流双向互动体系，合理引导电动汽车在用电低谷充电，在用电高峰放电，并进一步与新能源发电特性匹配，便可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑。

目前，我国在充电峰谷分时电价制定推广、车网互动资源聚合参与辅助服务和需求响应试点验证，以及双向充放电技术可行性验证等方面取得积极进展。国家能源局电力司副司长吴冰透露，“面对下一阶段大规模新能源汽车与电网融合互动的需求还存在诸多制约。比如，车网互动技术体系和应用方案尚不成熟，关键技术标准尚不完善，充电峰谷分时电价覆盖不全，充换电设施互动水平不高，等等”。

2024年1月，国家发展改革委、国家能源局等4部门联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出大力培育车网融合互动新型产业生态，到2030年车网互动实现规模化应用，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。车网互动规模化破局，亟待找到主力应用场景。

车网互动主要包括智能有序充电、双向充放电等形式，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。相比零散分布的电动汽车，单体电能量大、分布固定的换电设施更利于电网集中调度，成为推广车网互动的突破口。蔚来高级副总裁沈斐介绍，蔚来换电站作为国内首个智能微电网型分布式换电设施，可通过换电订单预测、实时评估充电负荷可调节范围，高效参与电网调节。此前，蔚来已通过多个试点落地项目，联动各地电网公司、能源发电企业，实现虚拟电厂在电力辅助服务市场应用。

记者了解到，蔚来换电站具备的调峰调频能力已在国内多个地区得到验证。截至2024年2月底，蔚来已组织换电站587座、充电桩超过2.7万根，参与14个省市的需求侧响应以及调峰辅助服务，总调峰容量约30万千瓦。

据悉，通过“量子加密”、5G专用切片等技术，蔚来换电站还具备秒级响应虚拟电厂调控指令的能力。在此基础上，蔚来能源与南网储能牵手，可进一步提升电动汽车等灵活性资源的可调节能力，通过虚拟电厂更高效地参与电力市场。未来，双方还将继续探索车网互动标准，让更多新能源汽车接入电网获取收益，共同助力新型电力系统建设。

此次合作也推动换电模式进入虚拟电厂这一广阔市场。对于车网互动的市场空间，沈斐认为，电动汽车在虚拟电厂方面具备非常可观的潜在应用价值。据华安证券预测，我国虚拟电厂潜在容量市场空间将在2025年达到784亿元，在2030年达到1729亿元。

在南网储能科技公司总经理董超看来，本次合作将推动换电站作为分布式储能参与虚拟电厂业务，为电网提供灵活、智能的调峰调频、需求侧响应服务，更好推动新能源汽车和电网融合互动。

(责编：方经纶、陈键)

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