人民网北京3月1日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月24日，在石家庄海关监管下，一辆装载有15万个压电石英的货车从雄安综合保税区卡口驶出，这是雄安综合保税区通过验收后开展的首票出口业务，标志着雄安综合保税区正式进入常态化发展阶段。

雄安综合保税区（一期）通过验收后，石家庄海关第一时间召开雄安综合保税区高质量发展业务专题培训，宣介综合保税区优惠政策和海关AEO认证、加工贸易、跨境电商网购保税业务并现场解答企业疑难，2月18日综合保税区首家企业顺利完成海关备案。“综合保税区具有的入区退税、进口保税、区内货物自由流转等政策，降低了制度性交易成本，有利于符合雄安新区定位的高端制造业和研发、维修等生产服务业集聚发展。”石家庄海关所属雄安海关副关长王蕾表示。

石家庄海关将推动雄安综合保税区发挥雄安新区、自贸试验区、跨境电商综试区、综合保税区“四区”叠加优势，指导区内企业用足用好推动综合保税区高质量发展23条改革措施，支持雄安综合保税区保税培训新业态发展，加快推进“智慧综保区”建设，助推雄安新区开放型经济高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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